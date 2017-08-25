Lo mejor del Festival de Jazz de San Javier 2017, en Radio 3

Este sábado 26 de agosto Radio 3 emite un programa especial a las 22.00h con los mejores momentos de la XX edición del Festival de Jazz de San Javier.

Presentado por Ángel Lobo (Saltamontes), en las dos horas de duración del programa podremos escuchar alguno de los conciertos mas destacadados de estos dos meses de jazz vividos en la ciudad murciana.

Entre otros muchos escucharemos a Ximo Tebar, Tajmo, The Taj Mahal & Keb' Mo' Band, John Pizzarelli & Daniel Jobim, Patax y Barcelona Blues Band.

Para terminar, te ofreceremos un momento de lujo: la participación de Jorge Pardo, con una creación especial dedicada al 20º aniversario del festival.

Este sábado 26 a las 22.00h, Radio 3 se tiñe de jazz desde San Javier.