Radio 3 en Rototom 2017 para celebrar África y Jamaica

Radio 3 te acerca en directo el festival de reggae más importante de Europa. Esta semana hacemos las maletas y ponemos rumbo a Benicàssim para vivir las dos últimas jornadas de Rototom Sunsplash Reggae Festival. Serán ocho horas de emisión repartidas entre dos días, el viernes 18 y el sábado 19 de agosto entre las 22.00 y las 2.00h.

Bajo el lema #celebratingAfrica, este año Rototom se consagra en España con su octava edición. Desde el principio, Radio 3 apostó por este festival que ha ido creciendo exponencialmente en paralelo a un género cada vez más incipiente.

Alma de león Alma de león - #EspecialRototom2017 - 09/07/17 rne audio

Pilar Sampietro (Mediterráneo) y Miguel Caamaño (Alma de león) se encargarán de conducir un especial desde el recinto, a unos doscientos metros del escenario principal.

Te acercaremos en directo los mejores conciertos del viernes y el sábado y haremos un repaso de lo vivido durante las jornadas anteriores. Y por si fuera poco, se dará rendida cuenta de gran parte de lo que suceda en las diversas áreas de este festival multidisciplinar: Reggae University, Foro Social, African Village…