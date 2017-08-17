Radio 3 en Rototom 2017 para celebrar África y Jamaica
- Viernes 18 y sábado 19 de 22.00 a 2.00h
- Con Alpha Blondy, Chronixx o Amparanoia
Radio 3 te acerca en directo el festival de reggae más importante de Europa. Esta semana hacemos las maletas y ponemos rumbo a Benicàssim para vivir las dos últimas jornadas de Rototom Sunsplash Reggae Festival. Serán ocho horas de emisión repartidas entre dos días, el viernes 18 y el sábado 19 de agosto entre las 22.00 y las 2.00h.
Bajo el lema #celebratingAfrica, este año Rototom se consagra en España con su octava edición. Desde el principio, Radio 3 apostó por este festival que ha ido creciendo exponencialmente en paralelo a un género cada vez más incipiente.
Pilar Sampietro (Mediterráneo) y Miguel Caamaño (Alma de león) se encargarán de conducir un especial desde el recinto, a unos doscientos metros del escenario principal.
Te acercaremos en directo los mejores conciertos del viernes y el sábado y haremos un repaso de lo vivido durante las jornadas anteriores. Y por si fuera poco, se dará rendida cuenta de gran parte de lo que suceda en las diversas áreas de este festival multidisciplinar: Reggae University, Foro Social, African Village…
Alpha Blondy, Chronixx o Amaparonia en concierto
Los dos últimos días de Rototom 2017 se presentan muy atractivos con una fuerte representación estatal de la mano de la veterana Amparo Sánchez y su proyecto de mestizaje Amparanoia y la revelación del panorama de las últimas fechas: Iseo & Dodosound.
Además, podremos escuchar encima de las tablas y en directo desde Radio 3 a artistas de la talla de Alpha Blondy, el león de Costa de Marfil, Luciano, acompañado de los míticos productores Mafia & Fluxy o el estandarte del Reggae Revival con nuevo trabajo bajo el brazo, Chronixx.
Un menú completo y delicioso que será trufado de entrevistas a los protagonistas de una edición que como cada año está congregando a miles de persona de todo el planeta. ¡Vive el Rototom en Radio 3!