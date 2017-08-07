Radio 3, desde el corazón del Sonorama
- De jueves 10 a domingo 13 de agosto
- A partir de las 13 horas desde el escenario Radio 3
- Desde las 22 h 5 horas de conciertos en directo
- 30 horas de programación con lo mejor del Sonorama
Como sabe toda persona que haya ido al Sonorama en cualquiera de sus 19 ediciones anteriores, el corazón del festival se encuentra en los conciertos matutinos de la Plaza del Trigo. El ambiente es caluroso y festivo, la gente se lo pasa de cine y, para muchas bandas, supone una repercusión mayor tocar allí que hacerlo, ya por la tarde-noche, en el recinto reglamentario. Grupos como Vetusta Morla o Arizona Baby han visto como su despegue definitivo al estrellato indie se producía en estos bolos de la mañana.
Este año, este escenario llevará el nombre de esta emisora, Radio 3. No sólo eso, transmitiremos en directo desde allí los cuatro días que durará el Sonorama, de jueves 10 a domingo 13 de agosto, conectando siempre a partir de las 13 horas. Entre los nombres que estarán en el Escenario Radio 3 encontramos a Kuve, Pol, Cronometrobudú, Ramón Mirabet, Embusteros, The Grooves o El Imperio del Perro, además de unas cuantas sorpresas todavía no anunciadas pero que serán de una enorme trascendencia, como suele ser habitual.
30 horas de programación
Todavía se cuenta con una mezcla de asombro y felicidad, apariciones fuera de programa como la de Xoel López, sin ir más lejos. Pero Radio 3 no sólo se ocupará de su propio escenario. Jueves 10, viernes 11 y sábado 12 emitirá en directo a partir de las 22h��cinco horas de conciertos con lo más importante que ocurra esos días en el festival arandino, que es como decir lo más granado del pop y el rock español con nombres como Loquillo, Amaral, Iván Ferreiro, Santiago Auserón con Sexy Sadie, Fangoria, Xoel López, El Drogas, Ilegales, La Habitación Roja y muchos más. No en vano este año el Sonorama es un homenaje a la música española, porque de esta manera se conmemora la vigésima edición de un festival que empezó con humildad y sin delirios de grandeza y que ha terminado convirtiéndose, año a año, en una de las grandes referencias del verano festivalero español.
A pesar de que el Sonoroma 2017 ya ha colgado el cartel de “no hay billetes” Radio 3 te ofrece la oportunidad de vivirlo en directo gracias a casi 30 horas de programación, repartidas en este largo fin de semana del 13 de agosto. Lo único que no podremos llevarte a casa serán los
sabrosos lechazos de Aranda y los divinos caldos de la Ribera del Duero, aunque seguro que algo de esos aromas llegaráa a nuestros oyentes gracias a la pasión inherente a todas las coberturas de festivales que hacemos desde Radio 3.