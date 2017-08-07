Radio 3, desde el corazón del Sonorama

Como sabe toda persona que haya ido al Sonorama en cualquiera de sus 19 ediciones anteriores, el corazón del festival se encuentra en los conciertos matutinos de la Plaza del Trigo. El ambiente es caluroso y festivo, la gente se lo pasa de cine y, para muchas bandas, supone una repercusión mayor tocar allí que hacerlo, ya por la tarde-noche, en el recinto reglamentario. Grupos como Vetusta Morla o Arizona Baby han visto como su despegue definitivo al estrellato indie se producía en estos bolos de la mañana.

Este año, este escenario llevará el nombre de esta emisora, Radio 3. No sólo eso, transmitiremos en directo desde allí los cuatro días que durará el Sonorama, de jueves 10 a domingo 13 de agosto, conectando siempre a partir de las 13 horas. Entre los nombres que estarán en el Escenario Radio 3 encontramos a Kuve, Pol, Cronometrobudú, Ramón Mirabet, Embusteros, The Grooves o El Imperio del Perro, además de unas cuantas sorpresas todavía no anunciadas pero que serán de una enorme trascendencia, como suele ser habitual.