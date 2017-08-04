La Mar de Músicas 2017 en Radio 3

Programa especial en el que Lara López repasa la 23 edición de La mar de músicas, con fragmentos de los conciertos de Rodrigo Leão y Scott Mathew, Céu, Manuel García con Tita Parra y en solitario, Aterciopelados, Kandance Springs, Carla Morrison, ILE, Ìfé, Pablo Milanés y El Kanka.

La Mar de Músicas dedicada a los Sonidos Latinoamericanos se registra ya como el mayor evento cultural que se ha hecho en Europa en torno a Latinoamérica, congregando a miles de personas en la edición más multitudinaria hasta la fecha. El programa recoge, también, algunas de las recomendaciones de los periodistas a las secciones de La Mar de Cine y La Mar de Arte, cuyas exposiciones abiertas permanecen hasta el 31 de agosto, al que se suma el homenaje a Violeta Parra, "Volver a los diecisiete, realizado por artistas visuales y poetas cartageneras en una iniciativa de La Mar de Letras.