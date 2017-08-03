Capitán Demo se lleva a Santander Music a Sen Senra y Melenas

Por segundo año consecutivo ¡Radio 3 conquista el norte! El primer fin de semana de agosto volvemos a Santander Music para montar el Escenario Capitán Demo dentro de las actividades gratuitas organizadas por el festival.

La cita este año será en la calle Hernán Cortés, en el corazón de la ciudad, donde podrás ver a dos bandas habituales de Capitán Demo (y del norte) a la hora del vermú.

Aquí tienes la entrevista que le hicimos a los dos grupos justo antes de su primer concierto en Santander (¡y dos temas inéditos de Melenas!).

Capitán Demo Capitán Demo - Con Melenas y Sen Senra - 31/07/17 rne audio