Capitán Demo se lleva a Santander Music a Sen Senra y Melenas
- Viernes 4 y sábado 5 de agosto en la calle Hernán Cortés (Santander)
- Conciertos gratuitos y la sesión DJ de Paula Quintana
Por segundo año consecutivo ¡Radio 3 conquista el norte! El primer fin de semana de agosto volvemos a Santander Music para montar el Escenario Capitán Demo dentro de las actividades gratuitas organizadas por el festival.
La cita este año será en la calle Hernán Cortés, en el corazón de la ciudad, donde podrás ver a dos bandas habituales de Capitán Demo (y del norte) a la hora del vermú.
Aquí tienes la entrevista que le hicimos a los dos grupos justo antes de su primer concierto en Santander (¡y dos temas inéditos de Melenas!).
Sen Senra y Melenas en Santander
El viernes 4 de agosto tendremos a Sen Senra en concierto en Santander. Chris Senra pisará suelo cántabro con su banda y con las canciones de su segundo disco, The art of self-pressure. Después, sesión DJ a cargo de Plastic Adict DJs. Empezaremos a las 13.30h. ¡No faltes!
El sábado 5 de agosto repetiremos la faena con nuestra banda debutante favorita: Melenas. El cuarteto pamplonés se llevará las guitarras a Santander para presentarnos en directo las canciones del que será su primer disco. Después, sesión DJ con Paula Quintana. ¡Desmelene!
Te esperamos los días 4 y 5 de agosto entre las 13.30 y las 16.15h para compartir juntos dos sesiones de música en directo subidos en el Escenario Capitán Demo. ¡Gratis para todo el mundo! Y con la garantía de satisfacción de Radio 3.