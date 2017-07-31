Lori Meyers brillan en la última jornada del Low

Un telón de leds abre la puerta al espectáculo que es, siempre, el directo de Lori Meyers. En esta última jornada del Low 2017 los de Granada han sido los verdaderos cabezas de cartel adelantando a Mando Diao. Igual que su último disco, 'En la Esprial', han abierto con 'Vértigo I' para darse un paseo por sus últimas entregas. Todas guardan cortes llamados a ser hits para corear en éxtasis colectivo. Ha sido el caso de 'Emborracharme' (una canción nupcial para Noni incluso con su lenguaje explícito), 'Luces de Neón', 'Siempre brilla el sol', 'Luciérnagas y mariposas', y sin duda del final de fiesta encadenado con 'Aha, han vuelto', 'Mi realidad', Ham'a'cuckoo', 'Pierdo el control' y 'Alta fidelidad'. Mención especial a la bellísima 'Océanos', en la que Alejandro Méndez pone la voz y devuelve a Lori Meyers a sus raíces más sesenteras.

Con 'En la espiral', Lori Meyers han sabido dar ese paso más allá de la zona de confort que habría sido repetir himnos. Pero no se olvidan de que esa fórmula es infalible en un directo, y más en un festival. Ese nuevo camino más oscuro del álbum no se filtra en unos directos en los que la personalidad de Noni arrastran a un público encendido.

Mando Diao vuelven a centrarse 'Good Times' es más que un título, es un mensaje. Han vuelto los buenos tiempos de Mando Diao. La marcha de Gustaf Norén y 'Aelita' son un mal recuerdo del pasado que una vez superado les ha dejado volver a centrarse y mirar hacia adelante. Lo han dejado patente en un concierto lleno de fuerza en el que, por supuesto, han mirado atrás. Hasta 'Dance with somebody' un momento en el que su primera estrofa,'learn to sing alone to the music/ clap your hands and shake/ on a summer's day' ('aprende a corear la música/ aplaude y agítate/ en un día de verano'), ha cobrado su sentido más literal. Aún así, Lori Meyers les han ganado esta mano.