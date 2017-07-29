Pixies arrasan en el estreno del Low más multitudinario

Por noveno año la población de Benidorm crece (todavía más) y se rejuvenece de lowers. Arranca el Low 2017 en su edición más multitudinaria, con un todo vendido de abonos, de los que no solo han venido a ver este viernes a Pixies. De los que estarán hasta el domingo bailando hasta que amanezca el lunes.

Por que no cabe duda de que los reyes de esta jornada inicial han sido los de Boston. Llegaban para presentar las canciones de 'Head Carrier', su sexta entrega que editaron el año pasado y la segunda tras la salida de Kim Deal. Pero por supuesto su concierto ha sido un viaje en el tiempo en un nave musical en la que no cabía un alma. Un regreso a 'Isla de Encanta', 'Couge Away', 'Monkey gone to heaven', 'Where is my mind', 'Hey', 'Wave of Mutilation', 'Here comes your man', 'Debaser' y sí, esa que estás pensando, también.

Hora y media sin descanso que, como anécdota, no se ha guiado por ningún setlist. Quizás Frank Black lleva todo el setlist en la cabeza (¡30 temas!) o toca al gusto y le sigue su banda. En cualquier caso, ejemplo perfecto de su maestría, de la solvencia de Pixies como banda (aún sin Kim Deal) y de la eficacia y la vigencia de treinta años de éxitos.

Problemas en la recepción del sonido, ajenos a Radio 3, nos han impedido ofrecerte el concierto de Pixies en directo. Lo podrás escuchar este sábado a partir de las 22 h., íntegro y con la calidad que consideramos imprescindible.

La tormenta de Dorian y la calma de L.A. Dorian son siempre una tormenta de hits, una tempestad de canciones para corear a voz en grito y romperse. También para saltar y bailar empapado en confeti bajo rayos de luces de colores. Así ha sido el concierto de Marc, Belly y compañía, una lluvia de grandes canciones de toda su carrera que ha empezado con 'Los placeres efímeros', 'Los amigos que perdí', 'Verte amanecer' y 'Soda stereo' para dejarnos sin aliento. En su paso por la primera jornada del Low, de hecho, no ha sobrado ni un tema. Catorce aciertos que se cerraban con 'La tormenta de arena' entre globos gigantes y un público que se habría quedado otra decena de éxitos, que los tienen. Daban paso así a la calma guitarrera de L.A. , la conexión norteamericana con escala en Palma de Mallorca. Dice Luis Albert Segura que las beast, las bestias, que dan título a su nuevo disco son las canciones. Él es entonces un Rey de las bestias, ('King of Beasts', 2017) de las canciones que ha domado para apaciguar a un público de lowers entregados a la delicadeza y la quietud. Aunque un cierre con 'Stay' y 'Outsider' poco tiene de calmo.