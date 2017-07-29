Pixies arrasan en el estreno del Low más multitudinario
- Arranca la novena edición del festival Low de Benidorm con un sold out de abonos
- Pixies apabullan con su maestría y la solvencia de 30 años de canciones
- Este sábado sigue la segunda jornada del Low en directo a partir de las 22 h.
Por noveno año la población de Benidorm crece (todavía más) y se rejuvenece de lowers. Arranca el Low 2017 en su edición más multitudinaria, con un todo vendido de abonos, de los que no solo han venido a ver este viernes a Pixies. De los que estarán hasta el domingo bailando hasta que amanezca el lunes.
Por que no cabe duda de que los reyes de esta jornada inicial han sido los de Boston. Llegaban para presentar las canciones de 'Head Carrier', su sexta entrega que editaron el año pasado y la segunda tras la salida de Kim Deal. Pero por supuesto su concierto ha sido un viaje en el tiempo en un nave musical en la que no cabía un alma. Un regreso a 'Isla de Encanta', 'Couge Away', 'Monkey gone to heaven', 'Where is my mind', 'Hey', 'Wave of Mutilation', 'Here comes your man', 'Debaser' y sí, esa que estás pensando, también.
Hora y media sin descanso que, como anécdota, no se ha guiado por ningún setlist. Quizás Frank Black lleva todo el setlist en la cabeza (¡30 temas!) o toca al gusto y le sigue su banda. En cualquier caso, ejemplo perfecto de su maestría, de la solvencia de Pixies como banda (aún sin Kim Deal) y de la eficacia y la vigencia de treinta años de éxitos.
Problemas en la recepción del sonido, ajenos a Radio 3, nos han impedido ofrecerte el concierto de Pixies en directo. Lo podrás escuchar este sábado a partir de las 22 h., íntegro y con la calidad que consideramos imprescindible.
La tormenta de Dorian y la calma de L.A.
Dorian son siempre una tormenta de hits, una tempestad de canciones para corear a voz en grito y romperse. También para saltar y bailar empapado en confeti bajo rayos de luces de colores. Así ha sido el concierto de Marc, Belly y compañía, una lluvia de grandes canciones de toda su carrera que ha empezado con 'Los placeres efímeros', 'Los amigos que perdí', 'Verte amanecer' y 'Soda stereo' para dejarnos sin aliento. En su paso por la primera jornada del Low, de hecho, no ha sobrado ni un tema. Catorce aciertos que se cerraban con 'La tormenta de arena' entre globos gigantes y un público que se habría quedado otra decena de éxitos, que los tienen.
Daban paso así a la calma guitarrera de L.A. , la conexión norteamericana con escala en Palma de Mallorca. Dice Luis Albert Segura que las beast, las bestias, que dan título a su nuevo disco son las canciones. Él es entonces un Rey de las bestias, ('King of Beasts', 2017) de las canciones que ha domado para apaciguar a un público de lowers entregados a la delicadeza y la quietud. Aunque un cierre con 'Stay' y 'Outsider' poco tiene de calmo.
Este sábado más Low en directo
El Low seguirá este sábado con los conciertos de Nada Surf, encargados de abrir la segunda jornada, Neuman, Franz Ferdinand, Viva Suecia, Los Punsetes o The Hives. Radio 3 volverá a ofrecerte lo mejor en directo desde Benidorm a partir de las 22 h. Podrás seguirlo en la emisión habitual de FM, desde nuestra web y app exclusiva, o con sonido HQ a través de la TDT.