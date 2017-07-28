Radio 3: Lo mejor de la semana del 24 al 30 de julio

Si eres adicto a los festivales, esta misma noche tienes una cita con nosotros. A partir de las 22.00h volvemos con la última jornada del Low Festival 2017 en directo. Con los mejores conciertos desde Benidorm hasta tus oídos.

Y avisamos: este lunes 31 a partir de las 22.00h, te resumimos en dos horas los mejores momentos del festival Imagina Funk, que se ha celebrado este fin de semana en Jaén.

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El teclista de Prince Gustavo Iglesias ha vuelto de vacaciones y le ha dedicado unos minutos a Dr. Fink, el teclista de la banda de Prince, The Revolution. Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona - Dr. Fink, el fiel escudero de Prince - 27/07/17 Escuchar audio