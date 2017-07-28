Radio 3: Lo mejor de la semana del 24 al 30 de julio
- ¡Los mejores conciertos del Low Festival en directo!
- Especiales de Tom Waits y de discos que cumplen 10 años
Si eres adicto a los festivales, esta misma noche tienes una cita con nosotros. A partir de las 22.00h volvemos con la última jornada del Low Festival 2017 en directo. Con los mejores conciertos desde Benidorm hasta tus oídos.
Y avisamos: este lunes 31 a partir de las 22.00h, te resumimos en dos horas los mejores momentos del festival Imagina Funk, que se ha celebrado este fin de semana en Jaén.
Versiones de Tom Waits
Carlos Galilea te ha preparado un especial Tom Waits con canciones firmadas por el músico californiano interpretadas por otros artistas.
El teclista de Prince
Gustavo Iglesias ha vuelto de vacaciones y le ha dedicado unos minutos a Dr. Fink, el teclista de la banda de Prince, The Revolution.
Los mejores discos de 2007
En Turbo 3 hemos rescatado los mejores discos de 2007, álbumes que cumplen 10 años publicados por algunas de las bandas más relevantes a día de hoy: Arcade Fire, Foo Fighters, Biffy Clyro o Daft Punk.