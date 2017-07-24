Este fin de semana tienes abono para vivir el Low al completo

No hay abono VIP o superior con el que puedas hacerte que te ofrezca lo que Radio 3 tiene preparado para que vivas el Low 2017. Para empezar porque no te cuesta nada, y para seguir porque lo puedes disfrutar en tu casa o donde estés, incluso desde tus vacaciones.

Porque un año más Radio 3 volverá a hacerte sentir el Low como si estuvieras en Benidorm. Desde el viernes 28 y hasta el domingo 30, los mejores conciertos del Low sonarán en directo para ti a partir de las 22 h. con los comentarios de Virginia Díaz y Leyre Guerrero.

A la cabeza de estas tres jornadas, unos Pixies con flamante nuevo disco bajo el brazo que presentarán en el que va a ser su único concierto en España; Franz Ferdinand que vuelven a nuestro país 3 años después con un cita en la que esperamos conocer algo de esa futura referencia que muchos esperamos con ganas; y Mando Diao estallando nuestras ganas de fiesta con su último giro hacia el rock más bailable.

La ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm se llenará este año también con la música de Dorian, La Casa Azul, Sidonie, Neuman, Viva Suecia, Lori Meyers o Xoel López, entre otros.

Sin colas, sin cambios de pulsera, con todas las comodidades. Viernes, sábdo y domingo, esciende la radio a partir de las 22 h. porque tu abono para el Low 2017 en directo te está esperando.