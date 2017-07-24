Bill Callahan, BNQT y Ride se suman al cartel del BIME Live

El festival de referencia del otoño, BIME Live, suma a su cartel las incorporaciones de Bill Callahan, BNQT y Ride y presenta la programación completa de Gaua, un espacio reservado a la electrónica para caldear el BEC! las noches del 27 y 28 de octubre.

Tres nombres destacados para esta nueva tanda de confirmaciones con el del respetadísimo músico estadounidense Bill Callaghan a la cabeza. Conocido como Smog durante sus primeros 20 años de carrera, ha grabado un buen número de obras de carácter introspectivo y gran influencia, y ha colaborado con músicos como Neil Hagerty (Royal Trux), Jim O'Rourke o Joanna Newsom.

BNQT es el supergrupo formado por Eric Pulido de Midlake junto a los vocalistas de Franz Ferdinand (Alex Kapranos), Travis (Fran Healy), Grandaddy (Jason Lytle) y Band Of Horses (Ben Bridwell). Publicaron su primer álbum a principios de año, un sobresaliente trabajo de guitar- rock melódico para el que cada uno compone e interpreta un par de canciones, con el apoyo instrumental del resto de Midlake. Mucho más que la suma de sus partes.

Al cuarteto británico Ride le bastaron sus dos primeros discos para convertirse en banda de referencia del shoegaze de los 90. El britpop acabó con ellos, pero su legado les sobrevivió más que a la mayoría de grupos de su generación. Andy Bell terminó formando parte de Oasis y Beady Eye y Mark Gardener continuó como solista. Su reciente reunión ha provocado la grabación de un nuevo álbum y una celebrada segunda vida.

Estos tres nuevos nombres se unen a los de The Prodigy, Einstürzende Neubauten, Kiamos (Live), Vitalic (ODC Live), Anari, Exquirla, Mark Eitzel y Tops.