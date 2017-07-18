El Festival Río Babel en Radio 3

Navegar por el Río Babel es descubrir los diferentes lenguajes que habla la música: cumbia, hip hop, rock, electrónica, reggaeton o funk. Al final del viaje, te das cuenta de que todos lanzan el mismo mensaje: la música es para disfrutarla, venga de donde venga.

En su primera edición, el festival Río Babel se ha convertido en punto de encuentro de referencia para los sonidos que llegan desde las dos orillas del Atlántico: desde Argentina hasta España, pasando por Brasil, México, Perú, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Venezuela e incluso Bosnia.