El Festival Río Babel en Radio 3
- Sábado 22 de julio de 12.00 a 14.00h de la tarde
- Un resumen con los mejores conciertos de la primera edición del festival
- 25.000 personas vivieron este encuentro de sonidos de las dos orillas del Atlántico
Navegar por el Río Babel es descubrir los diferentes lenguajes que habla la música: cumbia, hip hop, rock, electrónica, reggaeton o funk. Al final del viaje, te das cuenta de que todos lanzan el mismo mensaje: la música es para disfrutarla, venga de donde venga.
En su primera edición, el festival Río Babel se ha convertido en punto de encuentro de referencia para los sonidos que llegan desde las dos orillas del Atlántico: desde Argentina hasta España, pasando por Brasil, México, Perú, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Venezuela e incluso Bosnia.
Sábado 22 a las 12h del mediodía
Radio 3 estuvo presente en las tres jornadas del festival y el próximo sábado 22 de julio te traerá algunos de los momentos mágicos de las más de 30 actuaciones que sucedieron repartidas en dos escenarios.
De 12.00h a 14.00h de la tarde te acompañamos en una travesía por el Río Babel. Podrás disfrutar de las actuaciones de Instituto Mexicano del Sonido, La señora tomasa, Aterciopelados, Amparanoia, Kanaku y El Tigre, Nicolá Cruz, La Pegatina, Niño de Elche, Kumbia Queers y muchos más.