El FIB confirma una nueva era dorada

19, 20, 21 y 22 de julio de 2018. Desde ahora ya queda un poco menos para la próxima edición del FIB. La que tendrá como listón superar la calidad de las bandas que hemos visto este año y el éxito de público que ha arrastrado. A lo largo de estas cuatro jornadas han pasado por el recinto del FIB 177.000 asistentes totales, siendo el día grande el sábado de Red Hot Chili Peppers. En esa tercera jornada el FIB llegó al completo de su nueva capacidad con 52.667 fibers.

La apuesta de la organización por programar más bandas nacionales ha dado resultado en los porcentajes de público español y (fundamentalmente) británico. El 49% de los asistentes al FIB 2017 procedían de Reino Unido e Irlanda, el 47% de España y un 4% de otros países.

La tarea en la que trabajar de cara al año que vienes apostar por más presencia de bandas españolas en el escenario principal. Una treintena de bandas de nuestro país han pasado por el FIB en estos cuatro día pero solo tres de ellas lo han hecho en el escenario principal: Los Planetas, Mourn y Belako. Los de Mungia, de hecho, han sido lo mejor del festival para su director, Melvin Benn.

Kasabian los supervivientes Los discos de Kasabian son cambiantes e irregulares. El último, 'For crying out loud', tiene pocos cortes destacables, pero los que lo son han nacido para sonar en una noche como la de este domingo de FIB. Todas ellas han sonado y, aún siendo un disco "para salvar la música de guitarras", han hecho buena pareja con el experimento electrónico '48:13' sobre todo en el incio con 'Ill Ray (The King), 'Bumblebeee' y 'Eez-eh'. Ha quedado claro que de las bandas que aparecieron en 2004 para salvar el indie a base de guitarras, pocos quedan en pie generando interés, ni The Libertines, Franz Ferdinand o The Maccabees. Y ninguna serían capaces de llenar el escenario principal, hacerla saltar, cantar, gritar y agitarse como lo han hecho Pizzorno y Meighan.