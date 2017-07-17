El FIB confirma una nueva era dorada
- FIB cierra su vigésimo tercera edición con 177.000 asistentes totales en sus cuatro jornadas
- Dua Lipa reúne al público más jóven como una reina del pop millennial
- Love of Lesbian repiten fórmula de éxitos y se quedan con todo el público nacional
- Kasabian viajan en el tiempo entre todos sus discos para volver a liarla como en 2014
19, 20, 21 y 22 de julio de 2018. Desde ahora ya queda un poco menos para la próxima edición del FIB. La que tendrá como listón superar la calidad de las bandas que hemos visto este año y el éxito de público que ha arrastrado. A lo largo de estas cuatro jornadas han pasado por el recinto del FIB 177.000 asistentes totales, siendo el día grande el sábado de Red Hot Chili Peppers. En esa tercera jornada el FIB llegó al completo de su nueva capacidad con 52.667 fibers.
La apuesta de la organización por programar más bandas nacionales ha dado resultado en los porcentajes de público español y (fundamentalmente) británico. El 49% de los asistentes al FIB 2017 procedían de Reino Unido e Irlanda, el 47% de España y un 4% de otros países.
La tarea en la que trabajar de cara al año que vienes apostar por más presencia de bandas españolas en el escenario principal. Una treintena de bandas de nuestro país han pasado por el FIB en estos cuatro día pero solo tres de ellas lo han hecho en el escenario principal: Los Planetas, Mourn y Belako. Los de Mungia, de hecho, han sido lo mejor del festival para su director, Melvin Benn.
Kasabian los supervivientes
Los discos de Kasabian son cambiantes e irregulares. El último, 'For crying out loud', tiene pocos cortes destacables, pero los que lo son han nacido para sonar en una noche como la de este domingo de FIB. Todas ellas han sonado y, aún siendo un disco "para salvar la música de guitarras", han hecho buena pareja con el experimento electrónico '48:13' sobre todo en el incio con 'Ill Ray (The King), 'Bumblebeee' y 'Eez-eh'.
Ha quedado claro que de las bandas que aparecieron en 2004 para salvar el indie a base de guitarras, pocos quedan en pie generando interés, ni The Libertines, Franz Ferdinand o The Maccabees. Y ninguna serían capaces de llenar el escenario principal, hacerla saltar, cantar, gritar y agitarse como lo han hecho Pizzorno y Meighan.
Love of lesbian infalibles
Ese 47% de españoles estaban reunidos en su mayoría (o totalidad) en el concierto de Love of Lesbian. Con 'El poeta Halley' ya presentado, Love of Lesbian traían un repertorio recopilatorio de hits que ha sido coreado estrofa por estrofa.
A los lesbianos no les hace falta cambiar de su espectáculo en el que Santi Balmes se mueve, y mueve masas, como poquísimos forntman en nuestro país.
Todo esto y las jornadas de jueves, viernes y sábado las has podido seguir en Radio 3 como si estuvieras presente en el FIB. Cuatro días en directo desde las 22 h., casi 30 horas de programación especial con la emisión de casi 30 conciertos. Y todo lo que se escapaba de estas horas de retransmisión lo has podido seguir en los resúmenes especiales que Radio 3 te ha ofrecido en sábado y domingo entre las 13 y las 15 h. Ya estamos preparando la edición de 2018.