King Liam, como en los 90

Chubasquero (aunque con pantalón corto, que para algo es verano), manos atrás, pandereta y ligeramente inclinado hacia el micro. Como si no hubieran pasado los años, como si fueran los 90, como si Oasis hubiesen vuelto para resarcirse de aquel fallido concierto de 2009.

Está claro que, aunque Liam Gallagher venía a presentar su próximo disco, un debut solista que se titulará 'As you were' y saldrá en septiembre, sabe bien que los grandes temas de Oasis dan solidez al setlist. Sabe que la gente que llenaba el escenario principal lo esperaba y habría sido hasta descortés no cumplir con su propia historia. Bueno, habría sido muy Gallagher.

Al final la balanza se ha inclinado por un tema hacia el lado de 'As you were'. En esta noche de sábado del FIB hemos podido conocer cómo sonarán siete de los doce cortes que tendrá ese próximo disco: 'Wall of Glass', 'Greedy Soul', 'Bold', 'Chinatown', 'I get by', 'You better run' y 'Universal Gleam'. Y estratégicamente colocadas dos al principio, dos en medio y dos al final, la concesión al pasado Oasis: 'Rock 'n' Roll Star', 'Morning Glory', 'D'You know what I mean', 'Slide Away', 'Be Here Now' y 'Wonderwall', que ha sonado en versión acústica y reducida. La versión extendida la queremos escuchar con Oasis, quizás reunidos en el décimo aniversario de su adiós ¿FIB 2019?

Red Hot Chili Peppers lo venden todo La jornada del sábado era la del lleno absoluto con 53.000 visitantes presenciando el plato principal del FIB 2017, el concierto de Red Hot Chili Peppers. Si ese era su cometido, lo han cumplido con creces. 'Californication', 'Under the Bridge', 'Can't Stop', 'Snow', 'Otherside' y 'Give it Away' han sonado, también una versión del 'I Wanna Be Your Dog' de los Stooges, y las canciones justas de "Dark Necessities" para no arriesgarse a una acogida más fría. Casi lo más comentado ha sido el montaje, ya desde días atrás por las necesidades logísticas que requería y que han merecido la pena. Las imágenes de todos los miembros de la banda se proyectaban en las pantallas circulares del escenario y Flea y Chad Smith también han sido protagonistas. Así, quienes estaban en el monte que delimita el recinto del FIB han podido seguir el concierto sin problemas. Han sido el plato fuerte de la vigésimo tercera edición del FIB.JOSE JORDAN

Dinosaur Jr. merecían más Que hubiese 53.000 personas en el recinto y que no estuvieran viendo a Dinosaur Jr solo tiene una explicación generacional. J Mascis y compañía solo han necesitado un 20% del escenario Las Palmas, que ya estaba preparado para el gran espectáculo de RHCHP, para atronar con esas torres de amplis ya características. Incluso con menos volumen, ya se sabe que los cabezas de cartel están más altos que nadie, sus guitarras ha rugido con toda su fuerza. Han alternado canciones de su útlimo disco y sus éxitos más ruidosos. Dinosaur Jr. lo han dado todo y han merecido más: más público, más aplausos y mejor horario.

Peter Doherty, el enfant terrible calmado Al final ha resultado que el disco de vuelta de The Libertines es más interesante (y lo son también sus directos) que lo nuevo en solitario de Pete Doherty. Ahora ya ni es Pete, ha madurado, no responde a diminutivos y ya no es el enfant terrible que fue en su día. En su lugar se ha pasado a los ambientes jazzy con puesta en escena de hooligan.