Los Planetas: zona temporalmente fiber

El FIB de los r​é​cords de asistencia ​ha apostado en su jornada del viernes su carta del cabeza de cartel a Los Planetas. Si viviste su concierto de 2015 (sí el de Mendieta) en el que juramos hacernos camisetas para decirle al mundo que habíamos sido testigos de algo 'realmente increíble', entenderás el nerviosismo por lo que podíamos estar a punto de ver. De nuevo otra noche para enmarcar en la historia del festival.

​Este viernes, sin embargo, hemos visto a Los Planetas con otra cosa entre manos. Un disco nuevo que poner sobre el escenario, que los devuelve renovados y todavía inquietos, buscando esa vuelta de tuerca que aún pueden dar. Pero en directo les ha faltado saber transmitirlo. Han ofrecido un concierto apuntalado con sus hits indiscutibles,​algunos salidos de ese último disco que aún siendo reciente rezuma la esencia de ‘Segundo premio’ o ‘Un buen día'. Siempre bienvenidos, siempre emocionantes.

Tras una primera parte más plana y una central de cantar a viva voz, el final nos ha dejado algo fríos. El bis a muchos les ha pillado por sorpresa cuando se han salido del escenario y han vuelto cuando ya sonaba música por megafonía. Menos mal que el caramelo final era ‘Alegrías del incendio'.

El mejor baile se hace aquí Este viernes era el regalo del FIB para el público nacional (el 40%) con dos propuestas entregadas al baile tan atractivas como Joe Crepúsculo y La Casa Azul. Crepus ha puesto en marcha su fábrica de baile en la compañía de Tomasito, Luciana de Svper en los coros y ¡Nacho Vigalondo! al baile. Estaba claro que todo iba a ser muy loco si, como si fuera uno más de la banda, un coctelero (de un bar de la madrileña calle Pez para más señas) saciaba la sed desde el fondo del escenario. En un mundo ideal, 'Pisciburguer' sería la canción del verano. Disco grande Disco grande - Desde el recinto del FIB con Nadie Sheikh y La Casa Azul - 14/07/17 rne audio El otro baile lo ha puesto La Casa Azul, dejando a un lado el esperpento y se alimentándose de nostalgia millennial. Como ya vivimos en el Vida Festival, lo de Guille ha sido un festín de éxitos de todas sus épocas, encadenadas sin transición, para que ni siquiera te diera tiempo de coger aire entre gorgoritos. Decía Guille Milkyway que el del Vida fue el mejor concierto de su vida, ¿entonces cómo calificamos el del FIB?. Pódium doble.