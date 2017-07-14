El espectáculo The Weeknd inaugura el FIB más multitudinario

El FIB no necesita precalentamiento, las ganas las acumulamos durante todo el año. Hasta que llegan estos cuatro días sofocantes de calor sofocante y música. Por eso el jueves ha empezado con parte de la artillería que nos espera en esta vigésimo tercera edición, lo que se ha notado en la asistencia: la mayor de su historia.

Y para muestra la banda que ha cortado la cinta del escenario principal. Sunflower Bean son una de esas perlas noveles que de vez en cuando aparecen para devolvernos la confianza en que algo nuevo puede llegar y que Nueva York sigue bullendo. Nadie habría dicho que son unos recien llegados por la potencia y la solvencia de su directo, con la traba añadida de tener que enfrentarse a media tarde a un sol de justicia y un recinto perezoso.

Belako, cada vez más arriba Les han tomado el relevo en el escenario principal Belako, en clara línea ascendente hacia su segundo disco. Aunque llegará en septiembre, la ocasión merecía poder catar parte de lo que vendrá en “Render Me Numb, Trivial Violence”. Tenemos un problema con los de Mungia: ya nada nos sorprende. Sabíamos que su paso por el FIB iba a ser voraz incendiario, enérgico y salvaje. sabemos que su calidad pide más que el escenario principal del FIB, merece el desembarco internacional y este ha sido un escaparate perfecto.

La veteranía es un grado La veteranía es un grado y la nostalgia un atractivo infalible. Por eso dos de los ganchos claros de la primera jornada eran Ride y The Jesus and Mary Chain. Por la emoción de poder ver en directo dos piezas de la historia de la música. Ride ya formaban parte del cartel del FIB en su primera edición, poco tiempo después se desvanecían. En 2017, 21 años después, han confirmado su vuelta presentando en directo 'Weather Diaries'. Y aunque este disco ha sido protagonista (y más que bien recibido), la nostalgia es parte del espectáculo y su debut 'Nowhere'ha sonado tanto como lo más nuevo. ¿Se han despedido diciendo 'Enjoy the weekend' o 'Enjoy The Weeknd? Hablando de nostalgia, 'Just Like Honey' ha sido el momento del concierto de The Jesus and Mary Chain. Los hermanos William y Jim Reid son otros supervivientes del primer cartel del FIB, y también han salido de casi 20 años de silencio con 'Damage and Joy'. Dolor y gozo es el título más acertado para el que con seguridad no es su mejor disco, que ha resultado agradable en directo acompañado de sus temas más célebres.

The Weeknd, la estrella Permitirse hasta un pequeño retraso es algo de estrella, The Weeknd lo ha sido en la primera jornada. Su nombre era el más grande, su escenario el principal, su show el más apabullante. Una actuación que venía precedida por un recinto lleno de anuncios de las marcas para las que Abel Tesfaye presta su imagen, como si el concierto fuese un eslabón más de la campaña. Quizás lo ha sido.The Weeknd ha sorprendido al salir acompañado de su banda, con menos bases grabadas de las que se podría esperar. El concierto ha empezado con 'Starboy', aunque era una ilusión, porque el setlist se ha hecho por veces largo y plano. En su primera jornada, FIB ha vuelto a remarcar su apuesta progresiva por las bandas nacionales tras una época en la que se habían impuesto los gustos del público británico. Además de Belako, Gener, Eme DJ y Bejo & DJ Pimp han sonado en los escenarios del FIB. Y Gatomidi, Ten Bears, Tórtel y Viva Suecia lo han hecho en el escenario Radio 3, por el que en esta edición van a pasar las propuestas nacionales más pujantes. La tarea pendiente sigue siendo arrastrar a los visitantes anglosajones hacia estos conciertos.