Radio 3: Lo mejor del 3 al 9 de julio

Hoy empieza todo se deplazó esta semana a Velintonia 3, la casa de Vicente Aleixandre, situada en la calle que ahora lleva el nombre del poeta. Allí nos recibió el Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que, como cada año, celebra un homenaje en la que fue la vivienda del poeta el único día que esta permanece abierta al público.

También charlamos con los periodistas Javier Lostalé y Luis María Ansón, amigos de Aleixandre y para rematar, disfrutamos de un acústico de la banda Maga, que se ha inspirado en la historia de esta casa para escribir una de sus nuevas canciones.

Jamiroquairne

Radio 3 te ha acercado los mejores directos del Festival Cruïlla que se ha celebrado en el recinto del Fòrum de Barcelona. Un festival en el que han coincidida en diferentes escenarios Jamiroquai, Fabulosos Cadillacs, Ani Di Franco, The Lumineers, Patrice, Pau Vallvé, Residente, Parov Stelar, LA Raiz, Aspencat o Nicola Cruz entre otros muchos.

180 grados 180 Grados - Un viernes de festivales - 07/07/17 rne audio

180 grados recorre los festivales que se celebran este fin de semana y pasamos por el Cruilla, el BBKLive, el Weekend Beach, el Nos Alive, el Cabo de Plata...

528.000 personas sintonizan a diario Radio 3rne

Radio 3 ha conseguido un récord historico superando los 528.000 oyentes diarios según los datos de la 2ª ola de 2017. ¡Gracias por escuchar Radio 3!