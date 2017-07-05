Radio 3 consigue un récord historico superando los 528.000 oyentes diarios

Según los datos del Estudio General de Medios publicados este miércoles, 528.000 oyentes sintonizan cada día Radio 3. Es un récord histórico; llevamos cinco años creciendo. Lo valoramos como un compromiso para continuar produciendo contenidos especiales en Radio 3 y Radio3 Extra que signifiquen nuestra aportación a la música y la cultura. Como un reto que unimos al privilegio de hacer cada día los programas de Radio 3.

Gracias por ser parte de esta emisora única y especial, dedicada por completo a la música de calidad, la cultura, el arte. Un medio de comunicación dedicado a la innovación, la creatividad y la diversidad. Sabemos que lo mejor de esta emisora sois vosotros, los oyentes.

Oyentes con criterio propio, en nuestra apuesta por difundir la música alternativa, y todos los estilos diferentes, del hip-hop al flamenco, pasando por el rock, el indie, el country, la experimental, las músicas del mundo, el jazz, el blues, el soul… porque el mundo de la música no es uniforme y monolítico. De los clásicos a las bandas emergentes.

Nuestra vocación por la cultura, con nuestro programas de literatura, de cine, de cómics, de videojuegos, de ecología y de responsabilidad social.

Nuestra actitud innovadora, con el canal audiovisual Radio 3 Extra, con proyectos como el reciente Suena Guernica. Nuestra aplicación exclusiva para móviles para que te hagas a la carta tu Radio3, el canal en la TDT o Radio3 HQ con sonido en alta fidelidad.

Creando actividades para compartir contigo nuestra pasión, como la fiesta del Día de los Museos, los debates culturales en Cultura17 o las fiestas de Radio3 por las salas y festivales.

Gracias por ser parte de Radio 3. Gracias por presumir de Radio3. Porque eres lo que escuchas.