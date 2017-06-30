Phoenix convierten el Vida en la Roma ideal

El Vida Festival ha abierto este jueves las puertas de una nueva edición en la Masía d'en Cabanyes, su boscoso recinto habitual. Este año con un impulso de presupuesto que le ha permitido ampliar su jornada inaugural para convertirla casi en un nuevo día, el de calentamiento.

Para eso el Festival se ha servido del show infalible de los franceses Phoenix. Sus discos están cargados de temas que ya se han convertido en himnos que fácilmente te imaginas bailando en un festival. Su nuevo trabajo, 'Ti amo', circula por los mismos derroteros y en su concierto en Vilanova dejaron claro que se llevan bien con sus hermanas mayores.

Sin descansos Phoenix han picado éxitos, principalmente, de sus tres últimos discos, 'It's never been like that' (2006), 'Wolfgang Amadeus Phoenix' (2009) y 'Bankrupt! (2013). Del recién estrenado 'Ti amo' de principios de este junio se reservaron cinco temas, todos sus adelantos, situadas estratégicamente para empastar a la perfección con las más conocidas. Aunque el propio Thomas Mars agradeció al público el cantarlas todas, incluso las más recientes.

Phoenix triunfan en la primera jornada del Vida presentando 'Ti amo'Mika Kirsi

Les ha faltado a Phoenix poder completar su concierto con la propuesta visual que acompaña esta gira de presentación de 'Ti Amo' en la que un gran espejo como telón en el escenario refleja sus figuras y la pantalla que tienen a sus pies en la que se proyectan imágenes de la Roma de ensueño a la que cantan en este disco. Pero el vendaval que pasó por Vilanova en la noche del miércoles hizo que se descartara la idea para seguridad de todos.

En la jornada del jueves también hemos visto el incendio que siempre organizan Guadalupe Plata con su blues pantanoso emergiendo desde el infierno más apetecible. Y a un verso suelto como Joan Miquel Oliver presentando 'Atlantis', la segunda parte de su trilogía y al que la sombra de Antònia Font le pilla ya lejos. Un ideario perfecto de pop mediterráneo costumbrista para degustar entre los bosques de la Masía d'en Cabanyes.