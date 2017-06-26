Piérdete en un bosque de conciertos en el Vida Festival 2017

Agotar abonos a semanas de la fecha de celebración significa que algo está pasando con el Vida Festival. Lo que pasa a principios de julio en Villanova i la Geltrú ha dejado de ser un secreto guardado por el bosque. El Vida se ha convertido cartel a cartel en cita imprescindible para dar inicio a un verano de festivales.

Radio 3 volverá a poner su antena entre los árboles que rodean la Masía d'en Cabanyes, el espacio en el que un año más tendrá lugar el Vida para ofrecerte en directo sus mejores conciertos. Será el jueves 29 de junio desde las 23.00 h., y el viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio desde las 22.00 h.

Cartel completo del Vida Festival 2017Radio 3

Tres jornadas en las que podrás escuchar los conciertos de Phoenix, The Flaming Lips, Devendra Banhart, Real Estate, Warpaint, The Magician o Rosalia & Raül Refree, entre otros.

29 y 30 de junio y 1 de julio, estés dónde estés, piérdete en el bosque musical del Vida Festival en Radio 3.