Nueva convocatoria de Girando Por Salas
- Del 19 al 30 de junio
El circuito estatal de músicas populares GPS, después de siete exitosas ediciones por las que han pasado 293 bandas, lanza su octava convocatoria, que tendrá lugar del 19 al 30 de junio.
El objetivo de GPS es potenciar a los nuevos talentos musicales, además de fomentar la música en directo, potenciar la industria musical y dar estabilidad al circuito de salas de música en directo.
GPS es una iniciativa del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, a través del INAEM, en colaboración con la Federación coordinadora del circuito de Músicas Populares constituida por las asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM (Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI (Unión Fonográfica Independiente).
Podrán inscribirse a través de la web, todos los artistas emergentes de cualquier estilo musical, tanto solistas como bandas, con al menos un EP editado y un máximo de tres LPs. Entre los grupos inscritos que cumplan con todas las bases, se seleccionarán las 26 bandas que disfrutarán de una gira de al menos seis conciertos en salas de todo el estado, además de una ayuda para promoción discográfica.
En la pasada edición fueron 26 las bandas seleccionadas para girar por todo el estado en 138 Salas, con un total 189 conciertos programados.
CALENDARIO CONVOCATORIA #GPS8
Fecha inicio de inscripción: 11:00 h del lunes 19 de junio de 2017
Fecha límite de inscripción: 18:30 h del viernes 30 de junio de 2017
Fecha publicación de grupos aprobados: martes 11 de julio de 2017
Período para solicitar revisión de grupos no aprobados: Del martes 11 de julio hasta las 18:30h del miércoles 12 de julio de 2017
Fecha publicación grupos aprobados definitivos: lunes 17 de julio de 2017
Inicio votación pública: 11:00 h del martes 18 de julio de 2017
Fin votación pública: 18:30 h del viernes 21 de julio de 2017
Anuncio lista de grupos seleccionados GPS8: lunes 31 de julio de 2017
Puedes consultar las bases aquí.