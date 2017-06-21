Nueva convocatoria de Girando Por Salas

El circuito estatal de músicas populares GPS, después de siete exitosas ediciones por las que han pasado 293 bandas, lanza su octava convocatoria, que tendrá lugar del 19 al 30 de junio.

El objetivo de GPS es potenciar a los nuevos talentos musicales, además de fomentar la música en directo, potenciar la industria musical y dar estabilidad al circuito de salas de música en directo.

GPS es una iniciativa del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, a través del INAEM, en colaboración con la Federación coordinadora del circuito de Músicas Populares constituida por las asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM (Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI (Unión Fonográfica Independiente).

Podrán inscribirse a través de la web, todos los artistas emergentes de cualquier estilo musical, tanto solistas como bandas, con al menos un EP editado y un máximo de tres LPs. Entre los grupos inscritos que cumplan con todas las bases, se seleccionarán las 26 bandas que disfrutarán de una gira de al menos seis conciertos en salas de todo el estado, además de una ayuda para promoción discográfica.

En la pasada edición fueron 26 las bandas seleccionadas para girar por todo el estado en 138 Salas, con un total 189 conciertos programados.