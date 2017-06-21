Los mejores festivales y nuevos programas ¡Ya es verano en Radio 3!

El calor nos lo ha dejado claro, el verano ya está aquí. Y Radio 3 ha preparado una programación especial para llenar de música los próximos 93 días.

Un verano más estaremos en directo desde los mejores festivales, llevándote allí donde estés la emoción de la música en vivo. Estaremos en el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú, el Cruïlla de Barcelona, en el Festival Internacional de Benicàssim, la Mar de Músicas de Cartagena, el Pirineos Sur de Huesca, el Low Festival de Benidorm, el Río Babel de Madrid, el Imagina Funk de Jaén, el Sonorama Ribera de Aranda de Duero, el Noroeste de A Coruña, el Festival Internacional de Jazz de San Javier, el Rototom Sunsplash, el BAM de Barcelona o el DCODE de Madrid, entre otros muchos. Sin parar todo el verano para hacerte sentir que estás sobre el escenario.

Un verano más Radio 3 estará en directo desde los mejores festivalesLow Festival

Nuevos programas y protagonistas Además de escuchar los mejores festivales, el verano también va a traer nuevos programas, formatos, contenidos y protagonistas para seguir llenando tus horas de música en Radio 3 y Radio 3 Extra. Todo lo podrás llevar contigo allí donde vayas de vacaciones. Con nuestra emisión en FM, en el streaming de nuestra web, en Radio 3 HQ en la nuestro canal en la TDT, en las tv conectadas a Internet en el Botón Rojo y con nuestra aplicación exclusiva para móviles y tabletas que te permite hacerte tu propia Radio 3 con todos los podcast, dónde quieras y cuándo quieras. Cuéntanos qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de esta temporada y llévate una camiseta #SoyRadio3RADIO 3