Radio Exterior de España, por su fomento del español en el mundo, premio Medialover

RTVE ha sido reconocida con los premios Medialover, que en su primera edición ha recaído sobre TVE, con el premio a la Trayectoria en su 60 aniversario; y en Radio Exterior de España, premio a la Proyección Internacional (Iberoamérica), por su fomento del español en el mundo. Los premios se han entregado este miércoles 14 de junio en una gala presentada por las periodistas Ana Belén Roy, presentadora del Canal 24 Horas, y Paloma G. Quirós, redactora de RTVE.es, en el auditorio de Caixa Forum de Madrid.

Los Premios Medialover son unos galardones que impulsa Infoperiodistas y Guía de Medios Digital para reconocer a los medios de comunicación en distintas categorías, en dos de las cuales ha sido reconocida RTVE: TVE con el Premio a la Trayectoria, por los 60 años que acaba de celebrar en 2016; y Radio Exterior de España con el premio a la Proyección Internacional (Iberoamérica) que reconoce el trabajo de la emisora de RNE por el fomento del español en el mundo.

Antonio Szigriszt, director de REE, se dirigió al público asistente diciendo que "REE es la embajada de lo español por todo el mundo".

Antonio Szigriszt, director de REE, recoge el premio de la emisora por 'su fomento del español en el mundo'JOSE LUIS SOLAS

El Jurado lo han compuesto destacados profesionales de reconocidas instituciones del sector: Jordi Ventura, en representación de la Academia de la Publicidad; Francisco García Novell, vocal de la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión; Carlos Rubio, director general de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria, AEACP; Lidia Sanz, directora general de la Asociación Española de Anunciantes, AEA; Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE; David Torrejón, director general de la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación, FEDE; José Ángel Abancens, presidente de la Fundación de la Comunicación, FUNDECO y Elía Méndez, directora general, Mobile Marketing Association MMA. Actuó como presidente del Jurado, el publicitario Jesús Muñoz y como secretaria Carolina López-Nicolau, presidenta de Infoperiodistas y Guiademediosdigital.com.

Jesús Muñoz ha explicado que "todas las decisiones han sido consensuadas y los premios se han otorgado por decisión unánime. No hemos registrado ningún caso en que hayamos tenido que votar para resolver una discrepancia". El máximo responsable de los premios ha destacado la sintonía que hubo durante las deliberaciones.