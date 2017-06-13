Los sonidos latinoamericanos protagonizan La Mar de Músicas

La Mar de Músicas, del 14 al 22 de julio, contará en total con 48 bandas procedes también de África y Europa. De ellos, ocho serán estrenos y únicos conciertos en España y otros siete iniciarán en Cartagena su gira por nuestro país.

El arte, las letras y el cine complementan y diferencian a La Mar de Músicas de muchos otros festivales con más del cincuenta por ciento de las actividades serán gratuitas.

El líder de Calle 13, el puertorriqueño René Pérez Residente viene a presentar a Cartagena, su primer trabajo en solitario en una noche en la que estará acompañado por los colombianos Puerto Candelaria. En la noche inaugural además estará el ecuatoriano Nicola Cruz, con una propuesta en la que se mezcla la vanguardia urbana con la herencia selvática. Además Kanaku y el Tigre, psicodelia con gusto a folclor del Perú y la mexicana Carla Morrison, conocida como la primera dama del indie mexicano.

Cartel Mar de Músicas 2017rne

Recorrido lationamericano De Puerto Rico, al igual que Residente, también estará iLe, que al igual que René formó parte de Calle 13. Estará presentando su primer disco en solitario que suena a boleros de los años 50. También está programado el afroamericano Mark Underwood, que bajo el nombre de ÌFÉ, presentará una propuesta que destaca por un concepto folclórico futurístico. De Colombia, al igual que Puerto Candelaria, vendrán unos viejos conocidos del festival, Aterciopelados, institución latinoamericana del rock mestizo. También Systema Solar, grupo renovador de la música tradicional colombiana. De Ecuador, como Nicola Cruz, es Mateo Kingman, cuyo primer disco ha sido calificado por los medios especializados como uno de los mejores de 2016. El músico ecuatoriano es una de las nuevas apuestas de la música latinoamericana y como Nicola Cruz utiliza como referencias la naturaleza y la selva andina en su música. Procedentes del Perú, como Kanaku y El Tigre, son Bareto posiblemente la banda peruana más conocida en el exterior en estos momentos. Lo suyo es la música tropical alternativa. Cuba estará representada en el festival por La Dame Blanche una bomba de energía y voz, cuyas canciones son una mezcla de géneros modernos y urbanos aderezados con ritmos tradicionales de la isla. También por Pablo Milanés, que recibirá el premio La Mar de Músicas 2017. Pablo Milanés que hará un concierto especial estará acompañado sobre el escenario por Pablo López, Rozalén y Jorge Marazu. Chile vuelve a La Mar de Músicas y lo hace principalmente con un homenaje que el festival ha preparado a la folclorista más importante de toda América, a la gran Violeta Parra. Este año se cumplen cien años del nacimiento de la autora de "Gracias a la Vida" y el festival lo va a celebrar con un concierto especial donde participará además del cantautor chileno Manuel García, la nieta de la Violeta, Tita Parra. De Chile también vendrán los siempre divertidos Chico Trujillo. De Brasil vendrán Céu y María Gadú dos jóvenes cantoras, muy conocidas en su país, que no lo son tanto aquí. También el grupo Bixiga 70. De Honduras estará el gran exponente de la música garífuna Aurelio; de Guatemala Meneo y de Argentina Chancha Vía Circuito, considerado la vanguardia de la electrónica latinoamericana. Por otro lado, de la República Dominicana, y compartiendo escenario con el gran Tomatito, estará Michel Camilo. Juntos interpretarán "Spain Forever". De Estados Unidos vendrán dos de las grandes apuestas de este festival, la cantante de jazz Kandance Springs y Leyla McCalla cuya música es una unión del folk de los viejos tiempos, de jazz y de música folclórica tradicional haitiana.

África Salto a África, continente al que el festival siempre está atento. Este año, la clausura, el día 22, será una gran fiesta africana, con Oumou Sangaré, la cantante de Malí que presenta nuevo disco y la voz más importante del reggae africano Alpha Blondy. Para terminar una dosis de ritmos sudafricanos con The Mahotella Queens. De Angola, y gracias al proyecto de colaboración del festival con Casa África y su concurso Vis a Vis estará en Cartagena Toto ST y Elenco Da Paz.