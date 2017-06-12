Orishas y O'Funk'illo entre las nuevas incorporaciones al Alrumbo Festival

Alrumbo Festival anuncia siete nuevas incorporaciones a su octava edición, que se celebrará del 12 al 15 de julio en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

El son cubano a ritmo de hip hop de Orishas, el regreso de la formación original de los siempre contundentes O'Funk'illo, el flow de un auténtico fenómeno del (t)rap nacional como Bejo, la increíble aventura en solitario del ex-Puchero del Hortelano Arco, la contagiosa vitalidad de los siempre estimulantes La Trueke, el desparpajo al mezclar sonidos y ritmos de Sabor a Calle, y una máquina de reventar caderas a golpe de dubstep como el dúo británico Doctor P & Krafty MC, son las recién llegados al cartel de Alrumbo Festival 2017.

Un cartel ya contaba con artistas nacionales e internacionales del calibre de Rudimental DJ, SFDK, Flux Pavilion, Natos y Waor, Estricnina, La Raíz, Mala Rodríguez, Dirtyphonics, La Pegatina, Chambao, Muchachito, Narco, Amparanoia, Ayax y Prok y muchos más.

Así queda el cartel con estas últimas incorporaciones.