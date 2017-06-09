Radio 3 Lo mejor del 5 al 11 de junio

Durante los días 9 y 10 de junio, True Music Festival tomará el centro de Madrid con 140 actuaciones repartidas en 17 salas,con The Vaccines hasta Oh Wonder, pasando por Lori Meyers, Is Tropical, Yelle, Digitalism, Belako, La Femme, Miss Caffeina, Manuela o The Magician.

Hemos celebrado contigo un unTurbo 3 muy especial, en directo desde True Music Festival, con las actuaciones de dos pesos pesados del cartel: We Are Scienstist y WAS.

Coordenadas Coordenadas - Fotos contra el hambre - 07/06/17 rne audio

Nueva edición de Coordenadas para buscar el sonido del hambre, una campaña de Acción contra el Hambre y la Comisión Europea que apoya Radio 3. Hablamos del papel de la fotografía humanitaria con un grande, Sebastiao Salgado, y debatimos sobre sus límites y dilemas con dos autores contemporáneos, Alfons Rodriguez, autor del Tercer Jinete, y Susana Vera, autora de diversos reportajes documentales.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Barriupedia: Adam Zagajewski - (09/06/2017) Escuchar audio

En la Barriupedia de Hoy empieza todo, repasamos la obra del poeta polaco Adam Zagajewski, Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Y el miércoles en Suena Guernica...