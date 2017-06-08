Vuelven a Madrid los domingos de electrónica matinal con Brunch -In the Park

Tras el éxito de la primera edición en 2016, Brunch -In the Park vuelve al Parque Enrique Tierno Galván de Madrid. Desde el pasado 4 de junio y hasta el 16 de julio se reunirán artistas destacados de la música electrónica como Jeff Mills, Magda, The Martínez Brothers, Jennifer Cardini b2b Danny Daze, Agoria, Oxia, Dj Koze o Erol Alkan, entre otros.

Se trata de un evento con la mejor música electrónica internacional y nacional para apasionados de la música electrónica, desde jóvenes a familias y niños. Para los más pequeños se oferta una gran variedad de actividades divertidas y nada convencionales en las primeras horas de la jornada, de 13:00 a 19:00 con camas elásticas, futbolines, deportes de pelota, hinchables, yoga para los más pequeños, pintacaras, globoflexia, papiroflexia y talleres de reciclaje y modelaje.

Os dejamos el cartel completo de estos domingos electrónicos matinales para toda la familia.