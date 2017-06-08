Estreno del nuevo videoclip de Los Hermanos Cubero

Los Hermanos Cubero estrenan en Radio 3 el vidoeclip de "Fabricando buenos tiempos", uno de los temas incluídos en su tercer disco, Arte y orgullo.

En este nuevo trabajo mantienen su afán por fusionar la música tradicional castellana y la música rural estadounidense. El repertorio se basa en temas tradicionales (pasacalles, romances, corridos, segundillas, jotas, paloteos…) y temas propios basados en ritmos tradicionales o con patrones más libres a modo de canción. Todo ello con una guitarra, una mandolina y dos voces con aromas de La Alcarria.