El festival Vive Nigrán celebra su primera edición

Las Bistecs, Joe Crepúsculo, Viva Suecia y Basanta están entre las primeras confirmaciones oficiales de la primera edición del festival Vive Nigrán, que e celebrará entre Vigo y Baiona, en el antiguo campo de fútbol de Lourido, en Playa América, el 26 y 27 de agosto.

Concebido como un “Picnic pop festival", está organizado entre Ayuntamiento de Nigrán y La 10ª Planta y que está incluido en el circuito de Festivales Rías Baixas 7+1, patrocinado por la Diputación de Pontevedra. El festival cerrará con una gran fiesta el ciclo de festivales en Galicia el último fin de semana de agosto.