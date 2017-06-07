El festival Vive Nigrán celebra su primera edición

  • El 26 y 27 de agosto
El festival Vive Nigrán
RTVE.es

Las Bistecs, Joe Crepúsculo, Viva Suecia y Basanta están entre las primeras confirmaciones oficiales de la primera edición del festival Vive Nigrán, que e celebrará entre Vigo y Baiona, en el antiguo campo de fútbol de Lourido, en Playa América, el 26 y 27 de agosto.

Concebido como un “Picnic pop festival", está organizado entre Ayuntamiento de Nigrán y La 10ª Planta y que está incluido en el circuito de Festivales Rías Baixas 7+1, patrocinado por la Diputación de Pontevedra. El festival cerrará con una gran fiesta el ciclo de festivales en Galicia el último fin de semana de agosto.

Cartel del festival Vive Nigránrne