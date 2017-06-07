Daughter se suma al DCODE 2017

El trío londinense Daughter se suma a los nombres confirmados ya por el DCODE 2017, como Band of Horses, The Kooks, Liam Gallagher, Milky Chance, Iván Ferreiro, Charli XCX, Miss Caffeina o Exquirla. La septima edición del festival madrileño se celebrará en el Campus de la Universidad Complutense el próximo 9 de septiembre. En las próximas semanas se anunciará el artista sorpresa que será el cabeza de cartel.

Dcode 2017rne

Las bandas emergentes tendrán también su espacio en DCODE. Para ello se lanzará el concurso BCODER, cuyo premio para la banda ganadora será actuar en directo en el festival.

DCODE 2017 contará también con DCODE KIDS, que ofrecerá conciertos y actividades pensadas para el disfrute de todos los miembros de la familia y para ello el recinto abrirá sus puertas desde el mediodía. Próximamente se conocerá la programación de este cartel hecho a medida para los más pequeños.