WAS y We Are Scientists en Turbo 3 desde el True Music Festival

Queremos celebrar contigo un Turbo 3 muy especial: el viernes 9 a las 18.00 horas te invitamos al programa que emitiremos en directo desde True Music Festival, con las actuaciones de dos pesos pesados del cartel: We Are Scienstist y WAS.

Estaremos contigo en un lugar privilegiado: el Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid, a escasos metros de la Puerta del Sol, en el número 3 de la calle Maestro Victoria. La entrada es libre hasta que se complete el aforo.

Durante los días 9 y 10 de junio, True Music Festival tomará el centro de Madrid con 140 actuaciones repartidas en 17 salas, un formato ideal para conocer a nuevas bandas y para poder disfrutar de tus artistas favoritos con la cercanía y la calidez que ofrece una sala de conciertos. Por allí pasarán desde The Vaccines hasta Oh Wonder, pasando por Lori Meyers, Is Tropical, Yelle, Digitalism, Belako, La Femme, Miss Caffeina, Manuela o The Magician.