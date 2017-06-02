Radio 3: Lo mejor del 29 de mayo al 4 de junio

Escucha las versiones especiales para celebrar los 50 años del "Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band" a su paso por Disco Grande. Son siete canciones de las trece las que han sido objeto de lectura exclusiva y una de ellas, por partida doble. Hemos seguido el orden de los cortes de ese octavo disco en la carrera de Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Ha sonado un trocito de la versión original del disco que se publicó en el 67 y, a continuación, la versión/versiones. Por este orden The Grooves, Helena Goch, Rufus T. Firefly, Blaenavon, Las Autémticas, Nine Stories, Rusos Blancos y Anni B Sweet.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Desde Berklee Valencia Campus - 01/06/17 rne audio

Esta semana Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona se trasladó a la sede del Berklee Music College, la prestigiosa institución de formación musical en la que pasamos toda la mañana compartiendo canciones con sus alumnos. Las que nosotros les poníamos y las que ellos nos tocaron en directo

Nueva entrega de canciones para hablar del hambre con las propuestas de los compañeros y compañeras de Radio 3 para Coordenadas:

Coordenadas Coordenadas - BSO para el sonido del hambre II - 01/06/17 rne audio

Y el miércoles en Suena Guernica: