Consulta los horarios del Festival Cruïlla Barcelona 2017

La organización de Cruïlla Barcelona ha dado a conocer los horarios para la próxima edición que tendrá lugar los próximos 7, 8 y 9 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Y hay cosas que no cambian desde hace años, entre ellas la duración de todos los conciertos que será de más de 60 minutos, siendo de 90 minutos en la mayoría de los cabezas de cartel, o que los dos escenarios principales (Estrella Damm y Cruïlla Enamora) en ningún momento sonarán a la vez y, por tanto, el público podrá disfrutar de todos los conciertos de estos dos escenarios, entre los que destacan Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Die Antwoord, Ani Difranco, Ryan Adams o The Prodigy.