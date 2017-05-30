50 años del 'Sgt Pepper's' en 'Disco grande': el disco más grande de todos los tiempos

Tengo especial cariño a ese álbum que fui a comprar a mi tienda de discos favorita desaparecida hace ya mucho tiempo (se llamaba Carnaby, muy cerca de la plaza de Santa Ana, en Madrid). Más aún: fue el primer álbum de mi colección y que giró en mi tocadiscos Cosmos. Otra anécdota que se me quedó grabada en su momento: la pegatina de marca del sello EMI Odeón aparecía roja cuando lo normal era que fuesen azules.

Ya va siendo habitual que nos topemos a esta altura de la segunda década del siglo XXI con discos históricos que cumplen el medio siglo de vida. Históricos y básicos y que, como éste, no faltan en el top 3 (para mí es el número 1 sin duda) en cualquier lista que comprenda todo lo que ha dado de sí la música contemporánea.

Por encima de gustos a cualquier aficionado le sale, como poco, todo un póquer de canciones inigualables entre la docena (el tema estelar tiene un "reprise" y le contamos como un corte) de la oferta.

Un año entero de celebración Es por lo comentado, entre otras razones, por lo que en este 2017 está sonando, salvo contadas excepciones, una canción "made in Sgt. Pepper´s" o por sus autores o por la lectura que hayan hecho otros intérpretes en cada edición de Disco Grande, antes y después de su aniversario redondo el primer día de junio. Y, para terminar de completar el homenaje a esa obra cuando algún artista (de aquí o foréneo) ha venido al programa a presentar sus canciones o su gira y se ha traido instrumento para "una g.a.t.o. para la posteridad", le hemos sugerido que añada a su repertorio de esa mini-actuación una versión de esa entrega de The Beatles. Disco grande Disco grande - Un día en la vida de Anni B Sweet - 30/01/17 rne audio