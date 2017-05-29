Este jueves, 'Hoy Empieza Todo' desayuna talento en Berklee Valencia

Este jueves 1 de junio desde las 7 de la mañana, 'Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona' & Company estarán en Valencia desayunando una dosis de talento digna de un buffet de hotel caro.

Será en directo en el Berklee College of Music, la única sede de la escuela fuera de su Boston natal y una de las escuelas de música más prestigiosos del mundo. Sus antiguos alumnos y profesores han ganado más de 300 premios Grammy y Grammy Latino. Entre sus ex alumnos más notables se encuentran Quincy Jones, Diana Krall, Esperanza Spalding, Annie Clark, John Scofield, John Mayer, Steve Vai, Juan Luis Guerra, John Petrucci, Howard Shore y Gary Burton.

Estaremos con los alumnos y profesores de esta escuela y con vosotros, si queréis pasaros. Será en el Palau de les Arts Reina Sofía - Anexo Sur. Dentro de la Ciudad de las Artes y la Ciencias de Valencia.

Puede que haya desayuno, seguro que hay música.