Radio 3: Lo mejor del 22 al 28 de mayo

Acudimos a la inauguración en el Museu del Disseny de Barcelona de la exposición David Bowie is, la muestra definitiva sobre la vida y la obra del Thin White Duke. Consol Sáez y José Manuel Sebastián charlan con los responsables la exposición y te hacen un recorrido radiofónico entre sus salas llenas de trajes, portadas de discos y objetos personales de Bowie.

GetMad 2017rne

Radio 3 se ha ido al Get MAD!, el encuentro cultural y multidisciplinar en pleno corazón del madrileño barrio de Malasaña. El viernes 26 de mayo El Sótano se realizó en directo desde El Paracaidista con algunos de los protagonistas del festival, entrevistando al legendario combo británico The Zombies o los australianos Dune Rats.

Coordenadas Coordenadas - En la oscuridad - 23/05/17 rne audio

"En la oscuridad" es el libro del periodista Antonio Pampliega en el que relata su secuestro a manos de Al Qaeda durante 299 días en Siria. Aquí puedes volver a escuchar la entrevista realizada por Coordenadas.

Y el próximo miércoles, en Suena Guernica....