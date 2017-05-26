El festival de Músicas Sagradas de Fez en 'Mundo Babel'

Memoria del "Festival de las Músicas Sagradas", el más importante en su género bajo, el signo del agua en esta ocasión, desde Fez. El agua como fuente de vida, desde la ecología pero sobre todo desde el espíritu en nueve dias intensos.

Encuentros y reencuentros como el de SonghaÏ, treinta años después: Juan y Josemi Carmona -Ketama- junto a Javier Colina y Toumani Diabaté en un majestuoso y "mapeado" espacio como Bab Al Makina, en jardines botánicos como Jnan Sbil para degustar a Marlui Miranda desde la Amazonía, o Eric Bibb, el blues del Mississipi, de Leadbelly a Habib Koité.

El agua como fuente de vida y una mezcla sabian de contemporaneidad en el caso de Yasmine Hamdan y tradición en el de Stelios Petrakis. Un iniciático viaje, un exclusivo documento, -en directo-, un manifiesto por la diferencia con China como pais invitado.