Món possible rep el Premi per a la Diversitat en l'Audiovisual
MÓN POSSIBLE - RTVE.es
El programa "Món possible", de Ràdio 4, conduït per Olga Rodríguez, rep el IX Premi per a la Diversitat en l'Audiovisual, en la categoria de programa de ràdio.
El Jurat valora la trajectòria del programa i, especialment, el fet que doni veu a col·lectius de vegades exclosos d'altres vies de comunicació, que faciliti la visibilització de la tasca d'organitzacions a favor de la justícia social i la solidaritat i, con diu l'eslògan del programa, que mostri que "un altre món és possible".