Mala Rodríguez al FIB y primeros nombres para el escenario FIB Club Radio 3

Noticia del día número uno en Disco Grande ha sido la incorporación de nuevos nombres a la próxima edición del FIB. El programa de Julio Ruiz ha empezado con estas nuevas confirmaciones con un nombre a la cabeza, el de Mala Rodríguez que estará en el festival por primera vez. Será en la jornada del sábado 15 de julio junto a nombre como Biffy Clyro, Liam Gallagher y Red Hot Chili Peppers.

No es la única que sumarse a la próxima edición del FIB. Disco Grande ha adelantado también parte de los artistas que pasarán por el escenario Radio 3 FIB Club. De nuevo volverá a reunir las propuestas nacionales e internacionales más excitantes como Tórtel, Bigott, Biznaga, Desperate Journalist, Cómo vivir en el campo, Captains, Gatomidi, Las Odio, Alien Tango, Marika Hackman, Ten Bears, The Wheels, Conttra, y más nombres que se anunciarán en los próximos días.

Vuelve también el escenario South Beach Dance. Junto a los ya anunciados Austra y James Vincent McMorrow estarán Sylvan Esso, TroyBoi, Lao Ra, Bejo & Dj Pimp y TCTS.

Un nombre más falta seguro en ese cartel del FIB, lo conoceremos muy pronto, y será el de Leicomers, Ganges o Fizzy Soup. Porque ellos son los tres finalistas de Proyecto Demo 2017, el concurso de maquetas que organizamos junto al festival y que tiene como premio un hueco en la programación del FIB. Queda poco para saber el ganador, ¡suerte a todos!