Mala Rodríguez al FIB y primeros nombres para el escenario FIB Club Radio 3

  • Mala Rodriguez se suma a la programación del sábado 15 en el FIB
  • Las propuestas nacionales e internacionales más excitantes volverán a darse cita en el escenario Radio 3 FIB Club
Mala Rodriguez se suma al cartel del FIB 2017
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

Noticia del día número uno en Disco Grande ha sido la incorporación de nuevos nombres a la próxima edición del FIB. El programa de Julio Ruiz ha empezado con estas nuevas confirmaciones con un nombre a la cabeza, el de Mala Rodríguez que estará en el festival por primera vez. Será en la jornada del sábado 15 de julio junto a nombre como Biffy Clyro, Liam Gallagher y Red Hot Chili Peppers.

No es la única que sumarse a la próxima edición del FIB. Disco Grande ha adelantado también parte de los artistas que pasarán por el escenario Radio 3 FIB Club. De nuevo volverá a reunir las propuestas nacionales e internacionales más excitantes como Tórtel, Bigott, Biznaga, Desperate Journalist, Cómo vivir en el campo, Captains, Gatomidi, Las Odio, Alien Tango, Marika Hackman, Ten Bears, The Wheels, Conttra, y más nombres que se anunciarán en los próximos días.

Vuelve también el escenario South Beach Dance. Junto a los ya anunciados Austra y James Vincent McMorrow estarán Sylvan Esso, TroyBoi, Lao Ra, Bejo & Dj Pimp y TCTS.

Un nombre más falta seguro en ese cartel del FIB, lo conoceremos muy pronto, y será el de Leicomers, Ganges o Fizzy Soup. Porque ellos son los tres finalistas de Proyecto Demo 2017, el concurso de maquetas que organizamos junto al festival y que tiene como premio un hueco en la programación del FIB. Queda poco para saber el ganador, ¡suerte a todos!