Mala Rodríguez, Macaco y Novedades CArminha entre los confirmados del Festival Río Babel

El cartel del Festival Río Babel, este nuevo gran festival de música iberoamericana más relevante de los últimos tiempos, se completa con las incorporaciones de Mala Rodríguez, Macaco, Novedades Carminha, Manuel García y Cero39.

El Festival Río Babel abrirá sus puertas en IFEMA - Feria de Madrid el próximo 13 de julio con una fiesta de bienvenida para inaugurar una cita que fusionará y acercará los universos musicales entre España y Latinoamérica. Mala Rodriguez, Illya Kuyaki & The Valderramas, La Sra. Tomasa, Mateo Kingman, Porter, Siddartha, Insituto Méxicano del Sonido y Cero39 serán los encargados de abrir en este día de apertura.

El viernes 14, Estopa y La Pegatina, serán los encargados de amenizar con su rumba y alegría la tarde que irá seguida de potentes actuaciones como las de los colombianos Aterciopelados, Niño de Elche con su atípico y revolucionario cante, Amparanoia precursora del mestizaje, el cantautor chileno Manuel García, iLe voz femenina de Calle 13 presentando su primer trabajo en solitario, los colombianos Systema Solar con su sonido contundente y festivo, Meneo de Guatemala y los Guacamayo Dj de Colombia.

Durante el tercer día y último día, Río Babel será el escenario que reúna a los míticos Fabulosos Cadillacs después de casi 20 años sin pisar nuestro país y también será la cita donde Residente de Calle 13 presentará canciones de su primer disco en solitario pero también nos hará volar con los grandes éxitos de su antigua banda Calle13. El serbio Goran Bregovic, el singular trio de Zuco103, Los Amigos Invisibles, Novedades Carminha, Kumbia Queers, Kanaku y el Tigre, Chancha vía Circuito Dj y Nicola Cruz serán el cierre perfecto.