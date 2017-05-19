La tercera edición del Festival Tomavistas arranca en Madrid

La ciudad de Madrid se apunta a la fiebre festivalera con la celebración, este fin de semana, de la tercera edición del Festival Tomavistas.

Los días 19, 20 y 21 de mayo, esta cita en el céntrico Parque Tierno Galván ofrecerá, en dos escenarios, una programación con más de 40 bandas.

Entre los nombres internacionales destacan los de Golfdrapp, Temples, The Horrors, SUUNS, The Big Moon o Hercules & Love Affair.

En el apartado nacional, el cartel del Tomavistas incluye a bandas como Lori Meyers, León Benavente, C. Tangana, L.A., Delorean, Enric Montefusco, The New Raemon & McEnroe o Egon Soda.

También hay una cuota importante reservada para una amplia selección de bandas emergentes nacionales: Los Nastys, Los Bengala, Baywaves, Alien Tango, Las Odio, Kokoshca, Cala Vento, Mourn, Morgan, PAVVLA, Cómo Vivir En El Campo, My Expansive Awareness...

Cartelazo para una tercera edición de un festival recomendado por Radio 3 y del que podrás disfrutar al aire libre durante tres días. Más información en la web oficial del Festival Tomavistas.