Radio 3: Lo mejor del 15 al 21 de mayo

En Radio 3 hemos querido celebrar nuestra pasión por la cultura celebrando el Día Internacional de los Museos en el Reina Sofía con 17 horas de música en directo. Hemos trasladado toda nuestra programación, desde las 7 de la mañana y hasta la medianoche, con más de 40 actuaciones en directo y los djs de la emisora.

Puedes volver a revivir todos los conciertos, en vídeo y en podcast en nuestro especial Radio 3 en el Museo Reina Sofía, y ver de nuevo los mejores directos.

Zona Extra VÍDEO: Hoy empieza todo con Marta Echeverría en el Día de los Museos 2017 - 18/05/17 rtve play

Y el miércoles en Suena Guernica...

Suena Guernica Suena Guernica - Albert Pla, 'Están cayendo bombas en Madrid' (Teaser) - 19/05/17 Ver ahora

Próximamente en Suena Guernica, la actuación completa de Albert Pla. Aquí tienes un avance del tema "Están cayendo bombas en Madrid".

Flamenco eñerne

Duendeando, el programa de flamenco de Radio 3 que dirige y presenta Teo Sánchez se traslada a Málaga este sábado para realizar el programa desde el Museo Picasso con motivo de la II Muestra para programadores internacionales, Flamenco eñe.