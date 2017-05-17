'Duendeando' desde el Museo Picasso de Málaga

Duendeando, el programa de flamenco de Radio 3 que dirige y presenta Teo Sánchez se traslada a Málaga este sábado para realizar el programa desde el Museo Picasso con motivo de la II Muestra para programadores internacionales, Flamenco eñe. Muestra organizada por la Fundación SGAE.

El programa contará con la visita de Diego Carrasco, Naike Ponce, David de Jacoba o El Paquete, entre otros invitados. Además de la música en directo durante el programa también escucharemos algunas grabaciones registradas durante los dos días anteriores de este evento en el que han participado Angelita Montoya, Jairo León Quartet, Ricardo Moreno con la colaboración de Sandra Carrasco y Joao Frade, Mixto Lobo, Guadiana, José Carlos Gómez, Daniel Casares, Raul Rodríguez, David y Carlos de Jacoba, David Palomar, Diego Carrasco, Naike y Paquete.

El objetivo de este encuentro que cuenta con la colaboración de Radio 3 es dar a conocer a los programadores internacionales de flamenco alguna de las propuestas más interesantes del flamenco actual y facilitar su contratación y promoción internacional