Primal Scream cierra el cartel del Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live cierra su cartel con la incorporación de una última tanda de bandas entre las que destacan Primal Scream, Trentemøller, !!! y Blonde Redhead, entre otros nombres que desfilarán por Kobetamendi los días 6, 7 y 8 de julio.

Primal Scream, el grupo de Bobby Gillespie presentarán su último disco. El genio danés de la electrónica Trentemøller explora su lado más oscuro y bailable en su último disco, ‘Fixion’ (2016),con guiños a The Cure o Joy Division. Los venerados neoyorkinos !!! (Chk, chk, chk) presentarán un nuevo álbum que llegará en mayo. Huyendo de convencionalismos y sonidos típicos, el trío americano Blonde Redhead han tocado por primera vez en España, y vuelven por aclamación popular.

el cartel del Bilbao BBK Liverne

Rufus T. Firefly, la cantautora vizcaína Izaro y los bilbaínos Rrucculla y Empty Files destacan entre los artistas locales.

Mientras la banda The Horrors termina un disco que debería editarse en la segunda mitad de este año, el vocalista Faris Badwan demuestra que tras los platos es igual de intenso. DJ Maadrassoo es uno de los DJ´s de la escena underground de Barcelona que mejor juega con el pop y la electrónica, un auténtico festival de sonidos bailables para todos los públicos. Además, The Orwells, banda ya anunciada anteriormente, cambian su actuación al sábado, por motivos de agenda.