Vive el Día Internacional de los Museos en el Reina Sofía con 17 horas de música en directo

El 18 de mayo queremos repetir celebración, pero la queremos todavía más grande. Ese jueves se celebra el Día Internacional de los Museos, una fecha instituida por la UNESCO para celebra el patrimonio cultural de todo el mundo. Y tal y como lo hicimos en 2016, en Radio 3 queremos celebrar nuestra pasión por la cultura con mucha música.

Lo haremos trasladando a uno de los museos más importantes de todo el mundo, el Reina Sofía de Madrid, nuestra programación desde las 7 de la mañana, con mucha música en directo.

La cita es en el patio del edificio Nouvel (Ronda de Atocha, esquina plaza del Emperador Carlos V) del Museo Reina Sofía. Desde las 7 de la mañana, Ángel Carmona y su equipo te estarán esprerando en Hoy Empieza Todo para inaugurar un escenario desde el que se emitirá la programación de Radio 3 con las actuaciones de: C. Tangana acompañado por Alizzz, Mikel Erentxun, Ariel Rot, Maga, Second, Neuman, Niños Mutantes, M Clan, Amparanoia, Grises, Rufus T. Firefly, Joan Miquel Oliver, L.A., Smile, António Zambujo, Depedro, El Twanguero, Hal Incandenza (a.k.a Henry Saiz), Los Coronas, Los Saxos del Averno, Molina Molina, Niño Josele, Vega, Shirley Davies & The Silverbacks, Cale Tyson, Josemi Carmona & Javier Colina, Pablo Und Destruktion, Ogun Afrobeat, Alien Tango, Morgan, Apartamentos Acapulco, Mourn, Biznaga, Red House, Ten Bears, Iseo & Dodosound, Freedonia, Polock, Vega y Viva Suecia, entre otros.

Desde las 7 de la mañana, 40 artistas y bandas te esperan en directo en el Edificio NouvelMuseo Reina Sofía

La fiesta sigue hasta la medianoche En ese escenario tendremos un fin de fiesta para acabar bailando con los djs de Radio 3. Y desde las 20 horas, tu eliges escenario para tu celebración del Día Internacional de los Museos. Porque de forma simultánea empezará a sonar un espacio más para la música. En el jardín del edificio Sabatini del Museo Reina Sofía (Acceso por Edificio Sabatini. Calle Santa Isabel - Plaza de Sánchez Bustillo) te estará esperando otro escenario con más djs de Radio 3 para vivir una experiencia única: recorrer el Reina Sofia, con entrada libre, hasta la media noche. Desde las 20 horas los Djs de Radio 3 te estarán esperando en el jardín del edificio Sabatini del Museo Reina SofíaReina Sofía

Y si no puedes venir, síguelo en audio y vídeo Sera un día muy especial para compartir música en directo, con la creatividad, la diversidad, y la pasión por la cultura que solo Radio 3 ofrece. La entrada a ambos escenarios durante todo el día es libre hasta completar aforo. Si no puedes acercarte, podrás seguir la programación especial del Día internacional de los Museos en directo desde las 7 de la mañanaen audio a través de la emisión habitual de Radio 3, nuestra aplicación para móviles y tabletas o en Radio 3 HQ en la TDT, y desde las 9 de la mañana en videostreaming en nuestra web. Con la colaboración del Fundación SGAE.

Programación y actuaciones Hoy empieza todo con Ángel Carmona (7:00) VIVA SUECIA, MIKEL ERENTXUN, RUFUS T. FIREFLY, SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS, LOS SAXOS DEL AVERNO, DEPEDRO Hoy empieza todo con Marta Echeverría (9:00) AMPARANOIA, NEUMAN, MAGA, JOAN MIQUEL OLIVER, VEGA, PABLO UND DESTRUKTION 180 grados (11:00) SECOND, GRISES, NIÑOS MUTANTES Siglo 21 (12:00) C. TANGANA acompañado por ALIZZZ, HAL INCANDENZA (A.K.A HENRY SAIZ), ISEO & DODOSOUND Como lo oyes (13:00) MORGAN, M CLAN, CALE TYSON Discópolis (14:00) PEPE HABICHUELA, OGUN AFROBEAT Cuando los elefantes sueñan con la música (15:00) NIÑO JOSELE, ANTÓNIO ZAMBUJO, SANTIAGO LARA Saltamontes (16:00) RED HOUSE, FREEDONIA Disco grande (17:00) SMILE, MOLINA MOLINA, APARTAMENTOS ACAPULCO Turbo 3 (18:00) ARIEL ROT, L.A., POLOCK El sótano (19:00) BIZNAGA, LOS CORONAS, EL TWANGUERO Capitán Demo (20:00) ALIEN TANGO, MOURN, TEN BEARS