Vive el Día Internacional de los Museos en el Reina Sofía con 17 horas de música en directo
- Trasladamos toda nuestra programación al Museo Reina Sofía de Madrid para celebrar el Día Internacional de los Museos.
- Será el jueves 18 de mayo, desde las 7 de la mañana y hasta la medianoche, con entrada libre hasta completar aforo.
- Con más de 40 actuaciones en directo y los djs de la emisora.
- Síguelo en directo de audio en nuestra emisión habitual, nuestra aplicación para móviles y tabletas o en Radio 3 HQ en la TDT.
- Además podrás verlo en videostreaming en nuestra web.
El 18 de mayo queremos repetir celebración, pero la queremos todavía más grande. Ese jueves se celebra el Día Internacional de los Museos, una fecha instituida por la UNESCO para celebra el patrimonio cultural de todo el mundo. Y tal y como lo hicimos en 2016, en Radio 3 queremos celebrar nuestra pasión por la cultura con mucha música.
Lo haremos trasladando a uno de los museos más importantes de todo el mundo, el Reina Sofía de Madrid, nuestra programación desde las 7 de la mañana, con mucha música en directo.
La cita es en el patio del edificio Nouvel (Ronda de Atocha, esquina plaza del Emperador Carlos V) del Museo Reina Sofía. Desde las 7 de la mañana, Ángel Carmona y su equipo te estarán esprerando en Hoy Empieza Todo para inaugurar un escenario desde el que se emitirá la programación de Radio 3 con las actuaciones de: C. Tangana acompañado por Alizzz, Mikel Erentxun, Ariel Rot, Maga, Second, Neuman, Niños Mutantes, M Clan, Amparanoia, Grises, Rufus T. Firefly, Joan Miquel Oliver, L.A., Smile, António Zambujo, Depedro, El Twanguero, Hal Incandenza (a.k.a Henry Saiz), Los Coronas, Los Saxos del Averno, Molina Molina, Niño Josele, Vega, Shirley Davies & The Silverbacks, Cale Tyson, Josemi Carmona & Javier Colina, Pablo Und Destruktion, Ogun Afrobeat, Alien Tango, Morgan, Apartamentos Acapulco, Mourn, Biznaga, Red House, Ten Bears, Iseo & Dodosound, Freedonia, Polock, Vega y Viva Suecia, entre otros.
La fiesta sigue hasta la medianoche
En ese escenario tendremos un fin de fiesta para acabar bailando con los djs de Radio 3. Y desde las 20 horas, tu eliges escenario para tu celebración del Día Internacional de los Museos. Porque de forma simultánea empezará a sonar un espacio más para la música.
En el jardín del edificio Sabatini del Museo Reina Sofía (Acceso por Edificio Sabatini. Calle Santa Isabel - Plaza de Sánchez Bustillo) te estará esperando otro escenario con más djs de Radio 3 para vivir una experiencia única: recorrer el Reina Sofia, con entrada libre, hasta la media noche.
Y si no puedes venir, síguelo en audio y vídeo
Sera un día muy especial para compartir música en directo, con la creatividad, la diversidad, y la pasión por la cultura que solo Radio 3 ofrece.
La entrada a ambos escenarios durante todo el día es libre hasta completar aforo. Si no puedes acercarte, podrás seguir la programación especial del Día internacional de los Museos en directo desde las 7 de la mañanaen audio a través de la emisión habitual de Radio 3, nuestra aplicación para móviles y tabletas o en Radio 3 HQ en la TDT, y desde las 9 de la mañana en videostreaming en nuestra web.
Con la colaboración del Fundación SGAE.
Programación y actuaciones
Hoy empieza todo con Ángel Carmona (7:00)
VIVA SUECIA, MIKEL ERENTXUN, RUFUS T. FIREFLY, SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS, LOS SAXOS DEL AVERNO, DEPEDRO
Hoy empieza todo con Marta Echeverría (9:00)
AMPARANOIA, NEUMAN, MAGA, JOAN MIQUEL OLIVER, VEGA, PABLO UND DESTRUKTION
180 grados (11:00)
SECOND, GRISES, NIÑOS MUTANTES
Siglo 21 (12:00)
C. TANGANA acompañado por ALIZZZ, HAL INCANDENZA (A.K.A HENRY SAIZ), ISEO & DODOSOUND
Como lo oyes (13:00)
MORGAN, M CLAN, CALE TYSON
Discópolis (14:00)
PEPE HABICHUELA, OGUN AFROBEAT
Cuando los elefantes sueñan con la música (15:00)
NIÑO JOSELE, ANTÓNIO ZAMBUJO, SANTIAGO LARA
Saltamontes (16:00)
RED HOUSE, FREEDONIA
Disco grande (17:00)
SMILE, MOLINA MOLINA, APARTAMENTOS ACAPULCO
Turbo 3 (18:00)
ARIEL ROT, L.A., POLOCK
El sótano (19:00)
BIZNAGA, LOS CORONAS, EL TWANGUERO
Capitán Demo (20:00)
ALIEN TANGO, MOURN, TEN BEARS
Escenario jardín edificio Sabatini
Horario de los Djs
20h Santi Bustamante (Fallo de Sistema)
20.45 Elena Gómez (Atmósfera)
21.30 Rosa Pérez (Fluído Rosa)
22.15 Dj Bombín (Sonideros)
23.00 Juan De Pablos (Flor de Pasión)