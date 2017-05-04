15 de mayo: ¡Una Noche en La Movida!

El 15 de mayo el antiguo Palacio de Deportes de Madrid, (Wizink Center) acogerá los conciertos de Echo & The Bunnymen, The Stranglers, Immaculate Fools, Nacha Pop y Pistones, algunas de las formaciones más influyentes de la escena nacional e internacional que marcaron los 80.

Este macroconcierto con el que colabora Radio 3 pretende ser la primera edición de un recorrido por la música nacional e internacional de los años ochenta durante la Movida en Madrid, así que podría convertirse en una cita anual obligada para los apasionados de la música de esta década. También estarán Magín y Pepo, djs originales de Rock-Ola, mítica sala de referencia durante la Movida Madrileña.