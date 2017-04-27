El Festival L.E.V. de Gijón 2017 en Radio 3

Este año el Festival Internacional de Creación Audiovisual de Gijón celebra su décimo primera edición del 27 al 30 de abril. El L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual) se esparce por diferentes espacios del complejo Laboral Ciudad de la Cultura. Algunos de ellos los habituales, como el Teatro, o el Centro de Arte LABoral, otros nuevos como La Sala de Pinturas o las Antiguas Canchas Deportivas y también por el centro de la ciudad de Gijón.

Además, este año recuperan uno de los lugares más emblemáticos y queridos por el público: la “Laguna Boreal” del Jardín Botánico Atlántico de Gijón donde podremos disfrutar del concierto de Julia Kent.

El Jueves 27, el L.E.V. abre sus puertas con la inauguración de las instalaciones, aspecto que cada año cuidan más. Estarán expuestas hasta el final del Festival en diferentes espacios de la ciudad de Gijón y de Laboral y LABoral Centro de Arte. Este año, las instalaciones de Daniel Iregui, Maotik, Martin Messier, Olivier Ratsi y Carlos Coronas.

El cartel del L.E.V. concentra las apuestas más arriesgadas de la creación sonora electrónica actual y su relación con las artes visuales, así, en esta onceava edición se darán cita en el L.E.V. Nombres como Kara Lis Coverdale, Nicolas Bernier, Maotik, Kiki Hitomi, Hauschka o Byetone & M. Heckmann.

Cuatro días frenéticos que Radio 3 os resumirá en dos programas especiales: