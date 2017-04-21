Radio 3: Lo mejor del 17 al 23 de abril

Radio 3 y el Museo Nacional del Prado ha celebrado Cultura17. Por tercer año consecutivo, hemos puesto en marcha un evento de cinco días en el que expertos y creadores se han encargado de reflexionar sobre el momento que vive la cultura en un espacio tan excepcional como el Museo del Prado.

En la primera edición nos ocupamos de la literatura, la música, las artes plásticas, el cine y los cambios en la cultura con el siglo XXI. El año pasado hablamos sobre los espacios dedicados a la cultura, la poesía, el cómic, el arte digital y los videojuegos. Este año hemos debatido sobre la idea de cultura actual, las artes escénicas, la educación, el arte post internet y la moda.

El ciclo será emitido en directo por Radio 3 y ahora puedes volver a ver todos los vídeos y a volver a escuchar los debates en Cultura17.

Suena Guernica Suena Guernica - Rosalía & Refree - 19/04/17 rtve play

Vuelve a ver la actuación completa de Rosalía & Refree para 'Suena Guernica', con las canciones "Catalina", "Por castigarme tan fuerte" y "Día 14 de abril". 'Suena Guernica' es un proyecto audiovisual de Radio 3 y RTVE.es con el que celebramos el 80º aniversario de la obra maestra de Picasso.

Proyecto Demo 2017rne

Este lunes, 24 de abril, a las 21:00 h, termina el plazo pevisto para participar en Proyecto Demo 2017, el concurso de maquetas de Radio 3 y el FIB.

Si vives en España, tienes un repertorio propio de al menos media hora y no has publicado todavía un LP ni firmado un contrato discográfico... ¡participa! Aquí tienes las bases de Proyecto Demo 2017.