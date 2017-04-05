Jordi Hurtado, Joan Albert Argerich i 'Territori clandestí' de Ràdio 4, premis Ràdio Associació
- Jordi Hurtado fa vint anys que presenta el concurs ‘Saber y Ganar’
- Joan Albert Argerich va ser la primera veu de Ràdio 4, ara fa 40 anys
- Consol Sàenz dirigeix i presenta el programa de Ràdio 4 ‘Territori clandestí’
Jordi Hurtado i Joan Albert Argerich han estat distingits amb una Menció d’Honor per les seves trajectòries professionals pels premis Ràdio Associació. Jordi Hurtado fa vint anys que presenta ‘Saber y Ganar’, el concurs més veterà de la televisió a Espanya. I Joan Albert Argerich va ser la primera veu de Ràdio 4, ara fa 40 anys.
El programa de Ràdio 4 ‘Territori clandestí’, que dirigeix i presenta Consol Sàenz, també ha estat reconegut amb una Menció de Qualitat dins de la categoria d’innovació radiofònica en aquesta dissetena edició dels premis Ràdio Associació.
‘Territori clandestí’ s’emet de dilluns a divendres de 20:00 a 21:00 hores i dóna cabuda a totes aquelles altres maneres de veure la cultura i de crear noves formes de fer societat.
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