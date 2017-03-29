RNE atorga a Eusebio Poncela el Premi Especial Sant Jordi de Cinematografia a la Trajectòria
- L'actor compta amb una àmplia carrera al llarg de cinc dècades i més de 50 pel·lícules, entre elles, 'La ley del deseo', 'Matador', 'El arreglo', 'Martín (Hache)', 'Intacto', 'Operación Ogro' i 'El Dorado'
- També té una llarga experiència en teatre i en televisió, on s'ha fet molt popular pel seu treball a 'Los gozos y las sombras' o el més recent del cardenal Cisneros a 'Isabel'
- És el tercer Premi RNE Sant Jordi que rep i segella una fructífera relació amb Televisió Espanyola
- Els guardons es lliuraran el proper 24 d'abril a Barcelona
RNE reconeix la carrera professional i la tasca destacada de l'actor Eusebio Poncela amb el Premi Especial Sant Jordi de Cinematografia a la Trajectòria. És el tercer guardó RNE Sant Jordi que rep al llarg de la seva dilatada carrera. Els premis, que celebren aquest any la seva 61a edició, es lliuraran el proper 24 d'abril a Barcelona.
El Premi RNE Sant Jordi a la Trajectòria a Eusebio Poncela és un reconeixement a la qualitat dels treballs d'aquest popular intèrpret, un imprescindible del cinema espanyol, que ha destacat com a actor tant en el cinema, com en el teatre i la televisió del nostre país.
L'actor madrileny es va graduar en Art Dramàtic i va debutar amb 'Mariana Pineda' a mitjans de la dècada de 1960. A partir de 1970 va compaginar la seva activitat teatral amb treballs en cinema i televisió; per 'Estudio 1' i va protagonitzar, entre d'altres, 'Los bandidos' de Schiller, al costat de Juan Diego i Marisa Paredes.
Poncela va intervenir en pel·lícules com 'Pastel de sangre' (1971), 'Fuenteovejuna' (1972) o 'La mueerte del escorpión' (1975), alternant papers protagonistes i secundaris, però va despuntar a partir d'Arrebato (1979), pel·lícula innovadora i considerada de culte del director Iván Zulueta. Aquest mateix any va protagonitzar 'Operación Ogro' (1979), dirigida per Gillo Pontecorvo.
El gran èxit li va arribar amb el seu paper de Carlos Deza a la sèrie 'Los gozos y las sombras' (1982), adaptació de l'obra literària de Gonzalo Torrent Ballester. Anteriorment, havia participat en 'Curro Jiménez' (1977) i més tard, també per a TVE, va protagonitzar 'Las aventuras de Pepe Carvalho' (1986).
Paral·lelament, es va convertir en un actor popular en els 1980, destacant en 'El arreglo' (1983) o en 'Diario de invierno' (1988), i el seu treball amb directors com Almodóvar ( 'La ley del deseo' i 'Matador' ), Pilar Miró ( 'Werther'), Carlos Saura ( 'El Dorado') o Imanol Uribe ( 'El rey pasmado').
Durant un temps es va traslladar a l'Argentina, on va rebre la trucada d'Adolfo Aristarain per interpretar a Dante a 'Martín (Hache)', 1997. El 2001 va compartir protagonisme amb Ángela Molina a 'Sagitario', i va intervenir en la minisèrie 'Viento del pueblo' (2002). Altres pel·lícules recents són 'Tuno negro' (2001), 'Remake' (2006), 'Los Borgia' (2006) o 'Teresa, el cuerpo de Cristo' (2007).
Eusebio Poncela compta amb dos Premis RNE Sant Jordi al Millor actor espanyol per 'El arreglo' el 1983 i per 'Martín (Hache)' el 1997, pel·lícula amb la va aconseguir el premi al Millor actor de repartiment en els Premis Còndor de Plata a 1998 .
En reconeixement a la seva extensa carrera cinematogràfica, va rebre el 2004 el Premi Nacional de Cinematografia Nacho Martínez que cada any atorga el Festival Internacional de Cinema de Gijón. A més, va obtenir el guardó al Millor actor en els Premis Iris 2016, per 'Carles, Rei Emperador' (2015), i ha estat nominat en tres ocasions com a millor actor en els Premis Goya per 'Los gozos y las sombras' (1982) , 'El arreglo' (1986) i per 'Intacto' (2001). També va ser nominat en 2014 com a Millor actor secundari de televisió en els Premis de la Unió d'Actors per la seva interpretació del Cardenal Cisneros en la sèrie de Televisió Espanyola 'Isabel'.
Aquest reconeixement se suma al palmarès dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia, on destaquen com a millor pel·lícula espanyola 'La propera pell' d'Isaki Lacuesta i Isa Campo i com a millor opera prima 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo, pel·lícula participada per RTVE, entre d'altres. La gala de lliurament tindrà lloc el dia 24 d'abril a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm a Barcelona.