Hoy Empieza Todo vuelve al instituto
- Desde el IES Alameda de Osuna de Madrid en el que estudiaron Leiva, Rubén Pozo, Sidecars, Joe Eceiza, David Patillas y Boa Mistura
- Este miércoles 22 de marzo de 7 a 9 de la mañana
Paola García (Radio 3)
Este miércoles 22 de marzo, 'Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona' vuelve a clase. El timbre del IES Alameda de Osuna de Madrid sonará a las 7 de la mañana para empezar la lección en forma de un programa que contará con antiguos alumnos que un día llenaron sus aulas.
Leiva, Rubén Pozo, Sidecars, Joe Eceiza, David Patillas y Boa Mistura asistieron (algunos más que otros) a clase en este centro. Con ellos rememoraremos aquellos días en una mañana de charleta y música en directo entre libros, cuadernos y bolis.
Habrá algo de desayuno y se podrá entrar, aunque llegues tarde, hasta completar aforo.
Te esperamos en el IES Alameda de Osuna de Madrid (Calle de Antonio Sancha, 11) de 7:00 a 9:00. ¡No hagas pellas!