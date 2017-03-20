Hoy Empieza Todo vuelve al instituto

Este miércoles 22 de marzo, 'Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona' vuelve a clase. El timbre del IES Alameda de Osuna de Madrid sonará a las 7 de la mañana para empezar la lección en forma de un programa que contará con antiguos alumnos que un día llenaron sus aulas.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Mark Olson y Rubén Pozo: cruce de caminos - 07/11/16 rne audio

Leiva, Rubén Pozo, Sidecars, Joe Eceiza, David Patillas y Boa Mistura asistieron (algunos más que otros) a clase en este centro. Con ellos rememoraremos aquellos días en una mañana de charleta y música en directo entre libros, cuadernos y bolis.

Los conciertos de Radio 3 en La 2 Los conciertos de Radio 3 - Leiva rtve play

Habrá algo de desayuno y se podrá entrar, aunque llegues tarde, hasta completar aforo.

Te esperamos en el IES Alameda de Osuna de Madrid (Calle de Antonio Sancha, 11) de 7:00 a 9:00. ¡No hagas pellas!